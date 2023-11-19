Перес стал вице-чемпионом «Ф-1» сезона-2023

досрочно обеспечил себе второе место по итогам сезона-2023.

На предпоследнем этапе в Лас-Вегасе пилот « » лишился математических шансов догнать Серхио. Льюис финишировал седьмым, в то время как Серхио завершил заезд третьим.

По итогам года гонщик « » уступил лишь своему напарнику Максу Ферстаппену и впервые в карьере стал вице-чемпионом «Формулы-1».

Прошлый сезон Перес завершил третьим, в 2021-м (в «Ред Булл») и 2020-м (в « ») занимал четвертую позицию.

Гран-при Лас-Вегаса: аварии, героический Леклер, штраф Ферстаппена, битва трех машин за победу

«Ред Булл» впервые в истории занял первые два места в личном зачете

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