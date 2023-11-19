Перес стал вице-чемпионом «Ф-1» сезона-2023
Серхио Перес досрочно обеспечил себе второе место по итогам сезона-2023.
На предпоследнем этапе в Лас-Вегасе пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лишился математических шансов догнать Серхио. Льюис финишировал седьмым, в то время как Серхио завершил заезд третьим.
По итогам года гонщик «Ред Булл» уступил лишь своему напарнику Максу Ферстаппену и впервые в карьере стал вице-чемпионом «Формулы-1».
Прошлый сезон Перес завершил третьим, в 2021-м (в «Ред Булл») и 2020-м (в «Рейсинг Пойнт») занимал четвертую позицию.
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«Ред Булл» впервые в истории занял первые два места в личном зачете
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2024 - 1
Перес же всем и все доказал, когда выступал за Рейсинг Пойнт, выиграл гонку и занял 4 место в общем зачете.