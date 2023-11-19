Перес стал вице-чемпионом «Ф-1» сезона-2023

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Мерседес Серхио Перес Рейсинг Пойнт Гран-при Лас-Вегаса Авто

Серхио Перес досрочно обеспечил себе второе место по итогам сезона-2023.

На предпоследнем этапе в Лас-Вегасе пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лишился математических шансов догнать Серхио. Льюис финишировал седьмым, в то время как Серхио завершил заезд третьим.

По итогам года гонщик «Ред Булл» уступил лишь своему напарнику Максу Ферстаппену и впервые в карьере стал вице-чемпионом «Формулы-1».

Прошлый сезон Перес завершил третьим, в 2021-м (в «Ред Булл») и 2020-м (в «Рейсинг Пойнт») занимал четвертую позицию.

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19 комментариев

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ALMANAC
2021 - 4
2022 - 3
2023 - 2
2024 - 1
+7
-2
+5
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Minuvert
Ответ ALMANAC
2021 - 4 2022 - 3 2023 - 2 2024 - 1
2025 завершит карьеру
+5
-2
+3
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pan_admiral
Ответ United_LP
Самое недостойное второе место
То ли дело Боттас)
+3
-1
+2
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ALMANAC
Ответ Minuvert
2025 завершит карьеру
👍
+4
-2
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Mittermeyer
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Вот он ТАЛАНТ, заткнул рот хейтеркам и доказал, кто тут папа. Настоящий шоумен, слил столько гран при специально и все равно обоссал Хэмилтона.
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maximus388
Ответ Башмак Нирванов
Чистая заслуга Ньюи. По рейтингу он еле в 10-ку войдёт.
Заслуга Ньюи в первую очередь в том, что болид разработан под Ферстаппена.
Перес же всем и все доказал, когда выступал за Рейсинг Пойнт, выиграл гонку и занял 4 место в общем зачете.
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Called the Record Breaker
Жизнь удалась. Можно смело на пенсию. В смысле еще за чемпионство поборется? 😯
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Mortimer1
Ответ irs118return
Перец не надёжен для Редбул на 24 год.
Хейтеры, спок)
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Иван Еремин
Ответ ALMANAC
2021 - 4 2022 - 3 2023 - 2 2024 - 1
а теперь стоит вспомнить весь сезон и понять что Перес ни шиша не достоин 2-го места в лз
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Mortimer1
Ответ Великий Алонсо
Позорище!!! Гонщик который по факту не входит даже в топ-10 лучших в пелетоне, в итоге становится вице чемпионом
Так Алонсо вроде и не стал вице-чемпионом)
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