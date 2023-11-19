Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Лас-Вегаса
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 549 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 273
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 232
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 200
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 200
6. Ландо Норрис («Макларен») – 195
7. Шарль Леклер («Феррари») – 188
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 160
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 89
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 73
11. Пьер Гасли («Альпин») – 62
12. Эстебан Окон («Альпин») – 58
13. Алекс Албон («Уильямс») – 27
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 13
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 6
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 1
22. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 822 очка
2. «Мерседес» – 392
3. «Феррари» – 388
4. «Макларен» – 284
5. «Астон Мартин» – 273
6. «Альпин» – 120
7. «Уильямс» – 28
8. «Альфа Таури» – 21
9. «Альфа Ромео» – 16
10. «Хаас» – 12
Гран-при Лас-Вегаса-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер стал вторым, обогнав Переса на последнем круге
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если бы не этот дурацкий сейфти кар он бы без каких либо проблем одержал бы победу.
Самое угарное, что когда появился на этом акке, эксперта из себя изображал. Только я надавил на тебя пальцем, еще в середине сезона, сразу в пустомелю обратно превратился. Нутро фобья тебя выдает всегда.
понимаете есть такая штука на аккаунте как лента и ее можно легко пролистать))
Ты это уже указывал. И должен был мне уже дважды скинуть коммент, где я такое писал. Я все жду. :)) Вот теперь третий прецедент. :))
Но это нормально. Когда акки чередуешь, то не помнишь, что пишешь и где. :) По этому от тебя ничего уже не жду, кроме пустых слов, которые на этом твоем акке можно и пролистать.