Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2023

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Лас-Вегаса
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 549 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 273
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 232
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 200
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 200
6. Ландо Норрис («Макларен») – 195
7. Шарль Леклер («Феррари») – 188
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 160
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 89
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 73
11. Пьер Гасли («Альпин») – 62
12. Эстебан Окон («Альпин») – 58
13. Алекс Албон («Уильямс») – 27
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 13
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 6
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 1
22. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 822 очка
2. «Мерседес» – 392
3. «Феррари» – 388
4. «Макларен» – 284
5. «Астон Мартин» – 273
6. «Альпин» – 120
7. «Уильямс» – 28
8. «Альфа Таури» – 21
9. «Альфа Ромео» – 16
10. «Хаас» – 12
 

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер стал вторым, обогнав Переса на последнем круге

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20 комментариев

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Дмитрий Воронцов
Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
А Рассел молодец какой, который проигрывает Хэмилтону 72 очка)) Хейтеры, лечитесь)
+14
-4
+10
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topsatan
Следующая гонка битва мерсов с фурами
+9
-2
+7
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Фанат спорта01
как же не везёт Шарлю.
если бы не этот дурацкий сейфти кар он бы без каких либо проблем одержал бы победу.
+7
-2
+5
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Роман Грожан
Ленс какую гонку провел! Жалко на подиум на залетел
+3
0
+3
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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
Это какое-то чудо 21 века. Алонсо на Астон Мартин перед последней гонкой наравне по очкам с Сайнсом на Феррари!!!! Чуть опережает Норриса на Макларене и хваленого Эклера на Феррари!!! Это космос детка, это Великий Фернандо Алонсо
это какой же лютый самовоз у астонов что даже с пончиками он так высоко сидит в личном зачёте.
+5
-3
+2
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Grigpar
Ответ Женя Дерунов
это какой же лютый самовоз у астонов что даже с пончиками он так высоко сидит в личном зачёте.
Какую же дешевку ты накидываешь в чат. :))
Самое угарное, что когда появился на этом акке, эксперта из себя изображал. Только я надавил на тебя пальцем, еще в середине сезона, сразу в пустомелю обратно превратился. Нутро фобья тебя выдает всегда.
+4
-3
+1
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WINWOLF
Хэм бронзу обеспечил себе. Молодцом, в общем-то.
+4
-4
0
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Михаил Гудимо
Вперед фуры! Дожмите чёрные стрелы
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arspurs9
Ответ Дмитрий Воронцов
А Рассел молодец какой, который проигрывает Хэмилтону 72 очка)) Хейтеры, лечитесь)
Не вникай, обычные конвульсии Миттерушки от Льюиса)
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Мадина Уйгурова
Ответ WINWOLF
Хэм бронзу обеспечил себе. Молодцом, в общем-то.
и это на ведре. кто-то еще говорит, что Алонсо сильнее.
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Зубы Дзюбы
Ответ Великий Алонсо
Это какое-то чудо 21 века. Алонсо на Астон Мартин перед последней гонкой наравне по очкам с Сайнсом на Феррари!!!! Чуть опережает Норриса на Макларене и хваленого Эклера на Феррари!!! Это космос детка, это Великий Фернандо Алонсо
А как они шли ранее по сезону, скажем, в мае?
+2
-2
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Женя Дерунов
Ответ Grigpar
Какую же дешевку ты накидываешь в чат. :)) Самое угарное, что когда появился на этом акке, эксперта из себя изображал. Только я надавил на тебя пальцем, еще в середине сезона, сразу в пустомелю обратно превратился. Нутро фобья тебя выдает всегда.
появился на этом аккаунте)) у меня этот аккаунт единственный)) и если вы не заметили, то я начал писать после ваши слов что Алонсо никогда не ошибается)) и про середину сезона смешно звучит
понимаете есть такая штука на аккаунте как лента и ее можно легко пролистать))
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Grigpar
Ответ Женя Дерунов
появился на этом аккаунте)) у меня этот аккаунт единственный)) и если вы не заметили, то я начал писать после ваши слов что Алонсо никогда не ошибается)) и про середину сезона смешно звучит понимаете есть такая штука на аккаунте как лента и ее можно легко пролистать))
/после ваши слов что Алонсо никогда не ошибается/

Ты это уже указывал. И должен был мне уже дважды скинуть коммент, где я такое писал. Я все жду. :)) Вот теперь третий прецедент. :))
Но это нормально. Когда акки чередуешь, то не помнишь, что пишешь и где. :) По этому от тебя ничего уже не жду, кроме пустых слов, которые на этом твоем акке можно и пролистать.
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arspurs9
Ответ Grigpar
Какую же дешевку ты накидываешь в чат. :)) Самое угарное, что когда появился на этом акке, эксперта из себя изображал. Только я надавил на тебя пальцем, еще в середине сезона, сразу в пустомелю обратно превратился. Нутро фобья тебя выдает всегда.
Один в один с неким Григпаром :)
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