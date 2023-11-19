Ферстаппен вышел на 3-е место по победам в истории «Ф-1», сравнявшись с Феттелем
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» одержал 53-ю победу в карьере и сравнялся с Себастьяном Феттелем. Ферстаппен и Феттель делят третье место в истории по данному показателю, выше лишь Льюис Хэмилтон (103) и Михаэль Шумахер (91).
Макс выиграл 18-ю гонку за сезон, улучшив рекорд «Ф-1». Кроме того, Ферстаппен стал первым человеком в истории, трижды победившим в одной стране за сезон – нидерландец оказался сильнейшим на Гран-при Майами, США и Лас-Вегаса. Ранее по три гонки принимали США (1982 год) и Италия (2020 год).
Также пилот «Ред Булл» улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам за сезон (20).
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Поэтому если у РБ появится конкурент, а лучше 2 на трассе, то ы увидите, что из себя представляет это недоразумение, которого и Вернь и Рик и Квят раскатывали.
Даже в народе говорят: гоняет как шумахер. Не говорят про ферстапена или хэмилтона. И еще очень отталкивает тот факт, что в своё время быки ставили ультиматум, типа либо им будут поставлять хорошие/лучшие моторы, либо они не будут участвовать. На лучшей технике и дурак победит, тем более при таких ультиматумах.
А то что у хэми была и сейчас есть у ферстапена самовозка похлеще чем в своё время у шумахера - с этим волбще глупо спорить.
51 до превозмогателя