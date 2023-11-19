Ферстаппен вышел на 3-е место по победам в истории «Ф-1», сравнявшись с Феттелем

Теги Михаэль Шумахер Гран-при США Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Гран-при Лас-Вегаса Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» одержал 53-ю победу в карьере и сравнялся с Себастьяном Феттелем. Ферстаппен и Феттель делят третье место в истории по данному показателю, выше лишь Льюис Хэмилтон (103) и Михаэль Шумахер (91).

Макс выиграл 18-ю гонку за сезон, улучшив рекорд «Ф-1». Кроме того, Ферстаппен стал первым человеком в истории, трижды победившим в одной стране за сезон – нидерландец оказался сильнейшим на Гран-при Майами, США и Лас-Вегаса. Ранее по три гонки принимали США (1982 год) и Италия (2020 год).

Также пилот «Ред Булл» улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам за сезон (20).

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

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62 комментария

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Иван Еремин
Ответ Maksat S
Одна победа Проста и Сенны стоит 10 побед Хэмилтона, Ферстаппена и др.
которые гоняли на самом самовозном Макларене в 1988 привозя всем по 3 секунды на квале и минуту в гонке, ну ну чудик, можешь что угодно твердить но Пике и Мэнселл отбиравшие у них до и потом титулы не были настолько хуже как пилоты, а у Макса в этом году всего одна победа 30+ секунд на финише
+28
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+25
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urloff
Интересно, такими темпами за сколько лет Макс догонит Гретцки? 😉
+23
-2
+21
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
Такой самовозки еще не было в истории Ф1. Выиграть 20 из 22 гонок - это дискредитация этого вида спорта.. И это еще при том, что ему понадобилось в 10-й раз откровенно нарушить правила, чтобы его соизволили наказать.
давай давай перечисляй 10 нарушений Макса, а тебе потом в ответ накину нарушения на Максе вот и посмотрим у кого больше
+24
-4
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& Co1366
Монополия Макса продолжается.
+11
-1
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Сергей Евсеев
Ответ Иван Еремин
давай давай перечисляй 10 нарушений Макса, а тебе потом в ответ накину нарушения на Максе вот и посмотрим у кого больше
Зачем общаться с хейтерками? Сейчас он напишет, его друзья поставят ему плюсиков и они уйдут довольные спать.
+9
-1
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rdyabin@icloud.com
Макс настоящий доминатор нового поколения! Наряду с Себом и Льюисом величайшие гонщики постШумахеровской эпохи!
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-2
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Bzz Pvz
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Величие.
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Кирилл Конопельченко
Всё-таки как к Максу не относись, но они с быками просто идеальный союз. Рекорды существуют чтобы их перебили…и именно этот союз для этого создан.
+6
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Ser Gradov
Ответ Великий Алонсо
Пустые самовозные победы, да Макс лучше Переса, но насчёт остальных утверждать нельзя, соревнуется сам с собой
Ну почему же нельзя. Он явно лучше Алонсо, который на самовозе максимум заезжал на третье место, а теперь даже Строллу на одинаковых машинах сливает;)
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Called the Record Breaker
Макс Лучший! 💪🏆
+6
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
Если перечислю, извинишься?
с чего ради? сам быкуешь тут на всё и вся без фактов
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
3 блокировки только в Сингапуре, все три признаны нарушениями - 0 штрафов. Остановка под зеленым флагом с выезда на пит-лейн на 18 секунд в том же Сингапуре - 0 штрафов. Пересечение линии старта на ГП Австралии - 0 штрафов. Выдавливание Переса на старте ГП Австрии - 0 штрафов. Блокировка Магнуссена квала ГП Австрии - 0 штрафов (признано нарушением со стороны стюардов), ГП Нидерландов год назад - обгон под красными - 0 штрафов. ГП Монако год назад - пересечение линии выезда с питлейн 0 штрафов, Ферстаппен и блокировка Норриса ГП Японии 2022 - 0 штрафов, хотя вроде бы даже штрафной балл после гонки дали (если ничего не путаю), 2 обгона под желтыми флагами были еще, то ли в Австралии, то ли на одном из арабских ГП 2022 (тут не помню). Просто гуглим "Ферстаппен избежал штрафа" и нам выходит прямо калейдоскоп. Специально погуглил у остальных пилотов, и в помине ничего подобного нет))
это ты щас про блокировки на пит Лейн затираешь за которые вообще мало кого штрафовали? Или про линии выезда где по правилу выйти за пределы должны все 4 колеса именно в том месте а ты просто неуч не учёл это? Или блокировка Норриса когда он был не на быстром круге и впереди до старта было ещё 2 поворота минимум? Под какими красными он в прошлом ГП Нидерландов обогнал кого то там? И ты прям мелочный лепешь только самое безобидное а на то что Льюис годами таранит Макса, Албона и Переса и отмазывается всего 5 секундами а также срезает на самом треке тебя не волнует
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Дмитрий Веретенников
Может быть, Квят не так уж и плох, потому что в срок время лучше Макса выступал на такой же машине)
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Franco
Ответ NomerSports
Ну да доминаторы у всех лютейшие самовозы
а чё кто-то рекорды ставил на лада калинах?)
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rdyabin@icloud.com
Ответ Великий Алонсо
Пустые самовозные победы, да Макс лучше Переса, но насчёт остальных утверждать нельзя, соревнуется сам с собой
Пока об Алонсо Стролл ноги вытирает бггггг
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Иван Еремин
Ответ Paninaro
Прост в 86 выиграл у Пике и Мэнселла, которые выступали на абсолютно самовозном Вильямс. В финальной Аделаиде Менселл в квале привёз Просту почти полторы секунды. Больше случаев, чтобы откровенный самовоз проиграл чемпионат пилотов, история Ф1 не знает. И да, в 1988 пилоты Мака жёстко соперничали друг с другом. Тапок в абсолютно тепличной атмосфере в команде находится.
Ага ага, а ты на количество поулов самих смотрел? Там ракета у Сенны была, а прост проигрывал Вильямсам чаще всего не более 0,35 секунды,в Германии наоборот Маки привезли 0,5 вилкам, 1988 только Феры проигрывали Макам меньше 1,5 секунд в квалах, может у тебя просто проблемы с понятием самовоз?
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elkipalki
Ответ Дмитрий Воронцов
3 блокировки только в Сингапуре, все три признаны нарушениями - 0 штрафов. Остановка под зеленым флагом с выезда на пит-лейн на 18 секунд в том же Сингапуре - 0 штрафов. Пересечение линии старта на ГП Австралии - 0 штрафов. Выдавливание Переса на старте ГП Австрии - 0 штрафов. Блокировка Магнуссена квала ГП Австрии - 0 штрафов (признано нарушением со стороны стюардов), ГП Нидерландов год назад - обгон под красными - 0 штрафов. ГП Монако год назад - пересечение линии выезда с питлейн 0 штрафов, Ферстаппен и блокировка Норриса ГП Японии 2022 - 0 штрафов, хотя вроде бы даже штрафной балл после гонки дали (если ничего не путаю), 2 обгона под желтыми флагами были еще, то ли в Австралии, то ли на одном из арабских ГП 2022 (тут не помню). Просто гуглим "Ферстаппен избежал штрафа" и нам выходит прямо калейдоскоп. Специально погуглил у остальных пилотов, и в помине ничего подобного нет))
Пфф, 21 год. Макс борется за чемпионство с Хэмилтном на космовозном мерсе. Хэмилтон выносит конкурента, получает жалкие секунды штрафа и летит к огромным очкам. Вот это настоящая дичь.
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seryas
Ответ urloff
Интересно, такими темпами за сколько лет Макс догонит Гретцки? 😉
Смешно)))
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Дмитрий Воронцов
Позорная страница в истории Ф1.
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Дмитрий Воронцов
Ответ ilia rus
Не фанату ли Цска, это говорить?
ЦСКА пока не выигрывал Ф1 читерством.
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Антон Патракеев
Если до 31-32 лет будет ездить, то побьёт рекорды всё, Ньюивозка великолепна, да и Макс почти безошибочен
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
Позорная страница в истории Ф1.
да ты задрал строчить это, я ж нигде не пишу просто так зачем вообще проводили сезон 2004, там же у Шумахера ракета была и бла бла бла, зачем проводили сезон 1952 где Аскари всем привозил минуту или две, я после Бельгии помню лишь преимущество в Японии солидное у Макса во всех остальных находились те кто ехал примерно в одной лиге с ним будь то Норрис, Пиастри, Хэмилтон или Сайнс
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
албон Австрия и Бразилия, Макс ясен пень Сильверстоун где Льюис спокойно отъехал от всех и взял 25 очков (Макс то в Монце тоже ничего не взял, там в принципе Абу-Даби не имел бы смысла без этих 0-25 за Сильвер), у Переса пробитый понтон в спринте Бельгии собственно во всех случаях жертвы тупо до финиша не доезжали а бедный леклерушка смог эту "проклятую самоволку" под ДРС обогнать на последнем круге
Ничего не понял. Факты давай, где против Макса нарушали правила, и никого не наказывали. В этом же речь была. Сильверстоун - Льюис получил штраф. Пофиг мне соизмерим или не соизмерим, штраф есть, все. Причем тут пробитый понтон Переса? Еще будут факты? А как Ферстаппен врезался в Хэмилтона в Бразилии 2022 забыли? Но штраф получил, у меня нет претензий, правда получил всего 5, а не 10.
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
Льюис годами таранит Макса, Албона и Переса - где примеры, где факты. Отвечу твоими же словами "факты давай!!"
албон Австрия и Бразилия, Макс ясен пень Сильверстоун где Льюис спокойно отъехал от всех и взял 25 очков (Макс то в Монце тоже ничего не взял, там в принципе Абу-Даби не имел бы смысла без этих 0-25 за Сильвер), у Переса пробитый понтон в спринте Бельгии собственно во всех случаях жертвы тупо до финиша не доезжали а бедный леклерушка смог эту "проклятую самоволку" под ДРС обогнать на последнем круге
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
По прежнему жду факты, где против Макса никого не наказывали. Хотя бы 10. Я перечислил больше 10 нарушений правил.
ты перечислил шляпу отборную вообще ни один инцидент ни на кого не повлиял, даже Норрис от блокировки ни десятой в квале не потерял, ты задрал с пит лейном, если Хэмилтона который Алонсо там чуть не вынес в гонке не был оштрафован, то Макса вообще с чего, плюс я не помню чтоб Расселу что то там дали за более явное выдавливание на старте спринта в Баку, где в отличие от холодного Вегаса шины у всех на старте не вело
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
Ничего не понял. Факты давай, где против Макса нарушали правила, и никого не наказывали. В этом же речь была. Сильверстоун - Льюис получил штраф. Пофиг мне соизмерим или не соизмерим, штраф есть, все. Причем тут пробитый понтон Переса? Еще будут факты? А как Ферстаппен врезался в Хэмилтона в Бразилии 2022 забыли? Но штраф получил, у меня нет претензий, правда получил всего 5, а не 10.
серьёзно, а че это Льюис получил 5 а не 20 сек в Сильвере раз у тебя такие стандарты и ты сам свои аргументы накопать не можешь, они ничтожные они ни на что и никак не влияют нет такого что другие из-за этих происшествий не доехали, упустили возможность или потеряли гоночное время
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
серьёзно, а че это Льюис получил 5 а не 20 сек в Сильвере раз у тебя такие стандарты и ты сам свои аргументы накопать не можешь, они ничтожные они ни на что и никак не влияют нет такого что другие из-за этих происшествий не доехали, упустили возможность или потеряли гоночное время
Он в Сильвере если не путаю получил минимум 10 секунд, а то и стоп-эн-гоу. Но я не помню, не слежу за властелином. Я вот что хочу спросить, у меня последний вопрос. Правильно понимаю, что если Макс нарушает правила, и при этом якобы по мнению его фанатов "ни на что не повлияло нарушение", то его можно не штрафовать, верно? Очень многое узнал сегодня, спасибо. Что ж, какой пилот, такие и болельщики, не удивительно)
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
Он в Сильвере если не путаю получил минимум 10 секунд, а то и стоп-эн-гоу. Но я не помню, не слежу за властелином. Я вот что хочу спросить, у меня последний вопрос. Правильно понимаю, что если Макс нарушает правила, и при этом якобы по мнению его фанатов "ни на что не повлияло нарушение", то его можно не штрафовать, верно? Очень многое узнал сегодня, спасибо. Что ж, какой пилот, такие и болельщики, не удивительно)
5 секунд он там получил и спокойно укатал от всех почти повторив тоже самое с Леклером
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
5 секунд он там получил и спокойно укатал от всех почти повторив тоже самое с Леклером
10 секунд он получил, щас проверил, собственно я уже начинаю сомневаться в правдивости других ваших слов. И жду ответа на мой последний поставленный вопрос.
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
Он в Сильвере если не путаю получил минимум 10 секунд, а то и стоп-эн-гоу. Но я не помню, не слежу за властелином. Я вот что хочу спросить, у меня последний вопрос. Правильно понимаю, что если Макс нарушает правила, и при этом якобы по мнению его фанатов "ни на что не повлияло нарушение", то его можно не штрафовать, верно? Очень многое узнал сегодня, спасибо. Что ж, какой пилот, такие и болельщики, не удивительно)
ещё раз те 4 инцидента которые подчистил это пилоты ехали в хорошие очки, подиум и даже на победу и Льюис их просто вынес так что они не доехали и недополучили очков в личный зачёт, всё тобой перечисленные инциденты не повлияли ни на поул позиции ни на финишный протокол ни на чемпионат в целом, ты же не тыкаешь пальцем в каждого кто двухполосную дорогу на красный перебегает видя что рядом нет машин
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
ещё раз те 4 инцидента которые подчистил это пилоты ехали в хорошие очки, подиум и даже на победу и Льюис их просто вынес так что они не доехали и недополучили очков в личный зачёт, всё тобой перечисленные инциденты не повлияли ни на поул позиции ни на финишный протокол ни на чемпионат в целом, ты же не тыкаешь пальцем в каждого кто двухполосную дорогу на красный перебегает видя что рядом нет машин
Тыкаю, и они нарушают правила, и должны быть наказаны по правилам ПДД. И те, кто нарушает любые правила регламента - должны быть наказаны. И особенно Максим. Одно его вредительство на ГП Сингапура, я уверен повлияло на стартовую решетку. Он запорол людям 3 быстрых круга и в конце сессии задержал около 6-7 машин под зеленым флагом на выезде из пит-лейн!!
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elkipalki
Ответ Дмитрий Воронцов
Получив 10 секунд штрафа (или стоп-эн-гоу даже, не помню). По правилам. Почему Макса не наказывают за его нарушения ПО ПРАВИЛАМ в этом году? Не кажется, что отговорки, какие-то детские у вас?
Это не отговорки. В этом году Макс был бы чемпионом в любом случае. Поэтому и говорить об этом смысла нет. Это как в футболе, проигрываешь 7-0, а потом ноешь, что пенку не поставили на 95 минуте. А вот когда была борьба за чемпионство в 21 году, судили против Макса в пользу Хэмилтона. 10 секунд дали, и толку от этого? Он вынес конкурента, а сам получил плевый штраф и погнал за кучей очков. Еще Боттас вынес оба РБ в тот год. И что? А ничего. Хэм при очках, а Макс с баранкой. Макс так не делал, хотя в последней решающей гонке мог бы поступить также. Вынес бы Хэма вместе с собой и стал бы чемпионом на первом круге. Но он так не сделал.
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Mortimer1
Ответ Пятая гайка Леброна
За сколько не знаю, но точно быстрее толстого тела из Вашингтона
Так похудей
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
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По прежнему жду факты, где против Макса никого не наказывали. Хотя бы 10. Я перечислил больше 10 нарушений правил.
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Дмитрий Воронцов
Ответ elkipalki
Пфф, 21 год. Макс борется за чемпионство с Хэмилтном на космовозном мерсе. Хэмилтон выносит конкурента, получает жалкие секунды штрафа и летит к огромным очкам. Вот это настоящая дичь.
Получив 10 секунд штрафа (или стоп-эн-гоу даже, не помню). По правилам. Почему Макса не наказывают за его нарушения ПО ПРАВИЛАМ в этом году? Не кажется, что отговорки, какие-то детские у вас?
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
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ахахаха))) ты так пристально за ним следишь?) И говорит, что не фанатик) Не позорься. Если бы не хало Хэма, человек должен был в тюрьме сидеть уже.
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
А вы гонки вообще не смотрите)) Все ясно. Голословно защищает любимчика) Это я про блокировки на трассе. Леклера штрафуют тогда, где чтобы не заблокировать, надо с трассы выпилиться. А голландского прыщевика везде и во всем прощают
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
это ты щас про блокировки на пит Лейн затираешь за которые вообще мало кого штрафовали? Или про линии выезда где по правилу выйти за пределы должны все 4 колеса именно в том месте а ты просто неуч не учёл это? Или блокировка Норриса когда он был не на быстром круге и впереди до старта было ещё 2 поворота минимум? Под какими красными он в прошлом ГП Нидерландов обогнал кого то там? И ты прям мелочный лепешь только самое безобидное а на то что Льюис годами таранит Макса, Албона и Переса и отмазывается всего 5 секундами а также срезает на самом треке тебя не волнует
Льюис годами таранит Макса, Албона и Переса - где примеры, где факты. Отвечу твоими же словами "факты давай!!"
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Иван Еремин
Ответ Дмитрий Воронцов
И это он еще по сути ни с кем не боролся в гонке в этом году. Его космовозка позволяет всех объезжать на прямой. НО там, где надо бороться, он пилотирует грязно в 8 из 10 случаев. Что там говорить, он бы Люсю угробил бы, если бы не хало в 2021. Поэтому если у РБ появится конкурент, а лучше 2 на трассе, то ы увидите, что из себя представляет это недоразумение, которого и Вернь и Рик и Квят раскатывали.
ты вообще лопоухий Квят в Ф-1 с ним не гонял никогда, а Рик взял два сезона у человека 18-19 лет поздравляю этого титана, жаль что так позорно слился в 2018
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
давай давай перечисляй 10 нарушений Макса, а тебе потом в ответ накину нарушения на Максе вот и посмотрим у кого больше
И это он еще по сути ни с кем не боролся в гонке в этом году. Его космовозка позволяет всех объезжать на прямой. НО там, где надо бороться, он пилотирует грязно в 8 из 10 случаев. Что там говорить, он бы Люсю угробил бы, если бы не хало в 2021.
Поэтому если у РБ появится конкурент, а лучше 2 на трассе, то ы увидите, что из себя представляет это недоразумение, которого и Вернь и Рик и Квят раскатывали.
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
с чего ради? сам быкуешь тут на всё и вся без фактов
Фактов более чем достаточно, алло) Щас Иван Еремин быстренько пропадет, правда)
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Дмитрий Воронцов
Ответ Иван Еремин
давай давай перечисляй 10 нарушений Макса, а тебе потом в ответ накину нарушения на Максе вот и посмотрим у кого больше
Жду Ваши 10+ фактов где "Ферстаппену попу не полизали"
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Paninaro
Ответ Валерий Козлов
Согласен с тобой полностью, Макс абсолютно лучший пилот в Истории!
Всего лишь второй Феттель, идёт ровно по тому же пути. Вне РБ ему ничего не светит.
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MinkoffS
Ответ Paninaro
Второй после Квята.
Только у Келли Пике.
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Великий Алонсо
Ответ rdyabin@icloud.com
Пока об Алонсо Стролл ноги вытирает бггггг
Алонсо на 6 по скорости машине по очкам наравне с пилотами Феррари, делай выводы
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Великий Алонсо
Ответ Ser Gradov
Ну почему же нельзя. Он явно лучше Алонсо, который на самовозе максимум заезжал на третье место, а теперь даже Строллу на одинаковых машинах сливает;)
Проспись
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Ivan Ivanych
Не знаю почему, но я считаю что всем им далеко до шумахера.
Даже в народе говорят: гоняет как шумахер. Не говорят про ферстапена или хэмилтона. И еще очень отталкивает тот факт, что в своё время быки ставили ультиматум, типа либо им будут поставлять хорошие/лучшие моторы, либо они не будут участвовать. На лучшей технике и дурак победит, тем более при таких ультиматумах.
А то что у хэми была и сейчас есть у ферстапена самовозка похлеще чем в своё время у шумахера - с этим волбще глупо спорить.
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Lansm
Надо вести обратный отчёт уже
51 до превозмогателя
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Maksat S
Одна победа Проста и Сенны стоит 10 побед Хэмилтона, Ферстаппена и др.
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