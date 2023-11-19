Ферстаппен вышел на 3-е место по победам в истории «Ф-1», сравнявшись с Феттелем

Гонщик «Ред Булл» выиграл Гран-при Лас-Вегаса.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» одержал 53-ю победу в карьере и сравнялся с . Ферстаппен и Феттель делят третье место в истории по данному показателю, выше лишь (103) и (91).

Макс выиграл 18-ю гонку за сезон, улучшив рекорд «Ф-1». Кроме того, Ферстаппен стал первым человеком в истории, трижды победившим в одной стране за сезон – нидерландец оказался сильнейшим на , США и Лас-Вегаса. Ранее по три гонки принимали США (1982 год) и Италия (2020 год).

Также пилот «Ред Булл» улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам за сезон (20).

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

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