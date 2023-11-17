Сайнс потеряет 10 позиций на старте Гран-при Лас-Вегаса. «Феррари» заменила батарею, поврежденную из-за люка
ФИА подтвердила штраф, который получит Сайнс из-за люка в Лас-Вегасе.
Ранее Федерация сообщила, что отклонила просьбу «Феррари» заменить элементы силовой установки на болиде Карлоса Сайнса без штрафа. Машина пострадала из-за незакрепленного люка в первой практике в Лас-Вегасе.
Скудерия установила третью батарею на автомобиле испанца и превысила лимит по данному компоненту. ФИА выписала Сайнсу штраф в виде потери десяти позиций на старте Гран-при.
Стюарды отклонили просьбу «Феррари» без штрафа заменить поврежденные детали на болиде Сайнса
1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса
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А Феррари пусть с организаторами судится за возмещение убытков
Про ФИА...нечего про них говорить,все с ними понятно
если был бы Люся штрафа точно небыло бы 😄