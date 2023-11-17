Сайнс потеряет 10 позиций на старте Гран-при Лас-Вегаса. «Феррари» заменила батарею, поврежденную из-за люка

Теги ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 регламент Гран-при Лас-Вегаса Авто

ФИА подтвердила штраф, который получит Сайнс из-за люка в Лас-Вегасе.

Ранее Федерация сообщила, что отклонила просьбу «Феррари» заменить элементы силовой установки на болиде Карлоса Сайнса без штрафа. Машина пострадала из-за незакрепленного люка в первой практике в Лас-Вегасе.

Скудерия установила третью батарею на автомобиле испанца и превысила лимит по данному компоненту. ФИА выписала Сайнсу штраф в виде потери десяти позиций на старте Гран-при.

Стюарды отклонили просьбу «Феррари» без штрафа заменить поврежденные детали на болиде Сайнса

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

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14 комментариев

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Guy4resh
ФИА - 🤡🤡🤡
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Дмитрий Фурсов
Башмаков хорошо сказал, почему так было сделано. Чтобы прецедент не создавать.
А Феррари пусть с организаторами судится за возмещение убытков
+12
-1
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За Кубань!
Ну а чё мы? Идите в ГКУ "ЛасВегасавтодор" жалуйтесь - ответили стюарды.
+4
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Lily White
Просто клоунада, а не этап! Надеюсь, провалится финансово и больше в календаре не появится! Позорище!
+4
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WhitePeacock
Буду верить,что старое сцепление выкинули и новое на старте поможет ему отыграть несколько позиций,а там может и сейфти кар и т.д
Про ФИА...нечего про них говорить,все с ними понятно
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Mr.BadGuy
Ответ За Кубань!
Ну а чё мы? Идите в ГКУ "ЛасВегасавтодор" жалуйтесь - ответили стюарды.
Скорее муниципалитет Лас-Вегаса должен предъявить иск Феррари за сорванный люк.
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ALMANAC
Веселая гонка будет
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Alex_nder
По ходу Леклер к бабке сходил и та все его неудачи перекинула на напарника:) Вот теперь задача то стратегам…
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United_LP
Был бы Ферзь дали бы -10 сек в качестве извинений.
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irs118return
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надо судить организаторов, бедный Сайнс)
если был бы Люся штрафа точно небыло бы 😄
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hypnotoad94
Ну, хоть не побили)
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M93
По разным данным на этап потрачено от 600 до 850 млн. Видя такое количество проблем, непонятно вообще на что пошло такое количество денег.
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United_LP
АХАХАХАХХА.
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За Кубань!
Ответ Mr.BadGuy
Скорее муниципалитет Лас-Вегаса должен предъявить иск Феррари за сорванный люк.
Ага, битва двух йокодзун, кто кому должен.
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