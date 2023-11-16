«Выглядишь как клоун на церемонии открытия. 99 процентов шоу и один процент спорта». Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса

Ферстаппен признался, что выглядел «как клоун» во время церемонии открытия.

Перед Гран-при Лас-Вегаса « » впервые в истории провела церемонию открытия уик-энда с участием всех 20 гонщиков. Пилот « » раскритиковал мероприятие, а также сообщил, что в новом этапе «99 процентов шоу и один процент спорта».

«Мне вообще ничего здесь не нравится. Я выложусь по полной, но такое мне не по душе. На мой взгляд, все подобные штуки можно пропустить. Ты просто стоишь, выглядишь как клоун.

У меня нет проблем [с Гран-при Лас-Вегаса], просто это не мое. Я вполне понимаю причины, можно смотреть на ситуацию с точки зрения бизнеса и с точки зрения спорта. Так что, конечно, я все понимаю. Я просто озвучиваю мнение о спортивной составляющей», – заявил трехкратный чемпион мира.

Макс негативно высказался и о конфигурации трассы:

«Я не считаю ее интересной. Мне в целом неинтересны городские треки, особенно с новыми, слишком тяжелыми машинами. Более того, если сцепление с трассой низкое, это не идет на пользу.

Конечно, виды прекрасные, проезд по Лас-Вегас-Стрип, но сама конфигурация не самая интересная. В болиде «Ф-1» куда веселее преодолевать высокоскоростные повороты, а здесь их не так много».

Наконец, Ферстаппен прокомментировал необычный «двойник» с точки зрения логистики – через неделю после Гран-при Лас-Вегаса пилоты проведут заключительную гонку сезона в :

«12-часовая разница во времени, совершенно другой часовой пояс, ведь [в Лас-Вегасе] мы фактически живем по японскому времени [из-за ночных заездов].

Я не совсем это понимаю. Очень утомительно. Нам приходится такое делать в конце сезона, это какая-то бессмыслица».

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