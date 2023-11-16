«Выглядишь как клоун на церемонии открытия. 99 процентов шоу и один процент спорта». Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса

Теги Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен признался, что выглядел «как клоун» во время церемонии открытия.

Перед Гран-при Лас-Вегаса «Формула-1» впервые в истории провела церемонию открытия уик-энда с участием всех 20 гонщиков. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал мероприятие, а также сообщил, что в новом этапе «99 процентов шоу и один процент спорта».

«Мне вообще ничего здесь не нравится. Я выложусь по полной, но такое мне не по душе. На мой взгляд, все подобные штуки можно пропустить. Ты просто стоишь, выглядишь как клоун.

У меня нет проблем [с Гран-при Лас-Вегаса], просто это не мое. Я вполне понимаю причины, можно смотреть на ситуацию с точки зрения бизнеса и с точки зрения спорта. Так что, конечно, я все понимаю. Я просто озвучиваю мнение о спортивной составляющей», – заявил трехкратный чемпион мира.

Макс негативно высказался и о конфигурации трассы:

«Я не считаю ее интересной. Мне в целом неинтересны городские треки, особенно с новыми, слишком тяжелыми машинами. Более того, если сцепление с трассой низкое, это не идет на пользу.

Конечно, виды прекрасные, проезд по Лас-Вегас-Стрип, но сама конфигурация не самая интересная. В болиде «Ф-1» куда веселее преодолевать высокоскоростные повороты, а здесь их не так много».

Наконец, Ферстаппен прокомментировал необычный «двойник» с точки зрения логистики – через неделю после Гран-при Лас-Вегаса пилоты проведут заключительную гонку сезона в Абу-Даби:

«12-часовая разница во времени, совершенно другой часовой пояс, ведь [в Лас-Вегасе] мы фактически живем по японскому времени [из-за ночных заездов].

Я не совсем это понимаю. Очень утомительно. Нам приходится такое делать в конце сезона, это какая-то бессмыслица».

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17 комментариев

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Великий Алонсо
Все по фактам, красава.
+17
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+16
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Ват-сон
ну, здесь прав во всем)
ps. а шоугёрлз были, или клоунада без них обошлась?
+12
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Биомеханоид
Кто-то должен был это сказать, особенно про тяжёлые машины и городские трассы
+9
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За Кубань!
А я думал мне одному этот ГП напоминает сраный балаган. Хотели переплюнуть пафос и гламур Монако, а вышел какой-то рэперский колхоз.
+4
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Alesha_451
За такие бабки, которые они получают, и на голове постоят, если надо будет, хех.
+3
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marla zinger
Ну т.е. Макс хочет веселые трассы и не отвлекаться на промо. Интересно, если ему предложить ЗП «как в 60е», он согласится?
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Валерий Яковлев
Ответ Bzz Pvz
Не знаю о чем Макс говорит, Льюис как влитой там был, и ему все понравилось. Льюис - клоун по мнению Макса, получается?
А кто он ещё. Люся по жизни такой
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nightingale46
Ответ Alesha_451
За такие бабки, которые они получают, и на голове постоят, если надо будет, хех.
большинство гонщиков вообще не получают чего-то существенного, только в последние годы зарплаты выросли и то в командах топ, а вторая половина таблицы на минималках катаются.
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FaithDevotion
Ответ marla zinger
Ну т.е. Макс хочет веселые трассы и не отвлекаться на промо. Интересно, если ему предложить ЗП «как в 60е», он согласится?
Всему ж предел есть. В Майами был испанский стыд, да и приглашение фиг пойми кого в боксы, ибо «знаменитость же!», тоже выглядит никак, если не хуже
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Валерий Яковлев
Ответ Mittermeyer
Еще один нытик, ноет и ноет. Один постоянно ноет из-за машины, другой ноет из-за того, что ему не нравится как этапы организуют. Титул в 2021 году подарили, регламент в 2022 подогнали, выигрывает все что можно, ставит рекорды и все равно кусает руку которая его кормит.
А когда, мерины 8 лет всё выигрывали, это нормально? И Люся, теже рекорды бил, это в порядке вещей. Я не болельщик Макса, но доменирование Люси и Меринов, кто-то должен был прекратить.
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Ват-сон
ну, здесь прав во всем) ps. а шоугёрлз были, или клоунада без них обошлась?
Все что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, должны быть))
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nightingale46
Ответ Ват-сон
ну, здесь прав во всем) ps. а шоугёрлз были, или клоунада без них обошлась?
Келли не пустила бы все равно))
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Анатолий Дегтярёв
Ответ marla zinger
Ну т.е. Макс хочет веселые трассы и не отвлекаться на промо. Интересно, если ему предложить ЗП «как в 60е», он согласится?
И машину 60-х)) у Бребема была хорошая, может согласится)
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