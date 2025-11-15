Габриэл Бортолето о Хюлькенберге: «Нет смысла создавать токсичную атмосферу в команде, которая не борется за титул»

Бортолето описал отношения с напарником в «Заубере».

Пилот «Заубера » поделился впечатлениями от работы с напарником Нико Хюлькенбергом и в целом оценил атмосферу в команде.

«Нико – фантастический парень, очень хороший человек. В начале сезона он очень часто меня поддерживал, когда по некоторым причинам мне не удавалось показывать хорошие результаты. В те моменты он меня поддерживал.

Когда же результаты начали появляться и я начала его опережать, он не изменился. Скорее наоборот, он хотел понять, почему я стал лучше, как мне это удалось. И я тоже хотел ему помочь – всем, чем только мог.

Мы мотивировали друг друга – это была взаимная помощь. В этой команде очень хорошая атмосфера, ведь такие условия помогают нам обоим стать лучше с гоночной точки зрения. Мы не боремся за титул, понимаете?

Нет смысла создавать токсичную атмосферу в команде, которая не борется за титул. Если же мы будем бороться, то прости, приятель, но каждый будет выкладываться на полную», – сказал Бортолето.

