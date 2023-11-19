Леклер не реализовал 12 поулов подряд и находится в шаге от повторения рекорда «Ф-1», установленного 41 год назад

Теги Гран-при Австралии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Леклер приблизился к повторению рекорда «Формулы-1».

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял второе место по итогам Гран-при Лас-Вегаса, стартовав первым. Шарль не реализовал 12-й поул подряд. В последний раз монегаск побеждал с поула на Гран-при Австралии-2022.

Еще одна поул-позиция без победы позволит Леклеру повторить рекорд «Ф-1», установленный Рене Арну в 1979-1982 годах.

Всего на счету Шарля 23 поула и пять побед (четыре из них с поула).

Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Лас-Вегаса

Шарль Леклер: «Слишком много поулов без побед. Если получится реализовать ужасный поул в Вегасе, это сгладит мой сезон»

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23 комментария

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Сергей Евсеев
Ответ Scorpio
результаты субботы это его скилл, но не его вина, что в гонке пришлось пять кругов вводить харды в нужную температуру, а потом из-за СК это повторять
И так 12 гонок подряд ))))
+19
-3
+16
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Scorpio
Ответ WhitePeacock
За сегодняшний не реализованый поул пусть выскажет стратегам-уродам,если их можно так назвать А ещё к Вассеру появились вопросы после сегодняшней гонки,он там что-то решает или просто в монитор смотрит?
А что бы поменялось, если бы он заехал за новыми шинами? У него не было медиума, ставить еще один хард, такой же дубовый, но на 5 кругов свежее и откатываться?

Просто не повезло с ск, который ему испортил гонку дважды - нивелировал отрыв и охладил шины, пришлось опять прогревать и наблюдать как быки летят
+11
-1
+10
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Scorpio
результаты субботы это его скилл, но не его вина, что в гонке пришлось пять кругов вводить харды в нужную температуру, а потом из-за СК это повторять
+18
-11
+7
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ibra207
Ответ Сергей Евсеев
Что? Это троллинг такой или Маньи-Кур уже стерся из памяти?
Да там тоже кто-то другой наверняка виноват был)) тут без вариантов же, эксперты единогласны😁
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+6
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Егор Ромаданов
Ответ Grim Reaper 2100
Арну же тоже за Феррари выступал, если не запамятовал ?
За Рено на тот момент
только в отличии от Шарля там проблема была в надежности
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+3
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elkipalki
Ферстаппен: 31 поул, 53 победы.
Леклер: 21 поул, 5 побед.
Но по мнению эспердов спортса скилл у Леклера))
+6
-4
+2
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Zhaldas
это просто жесть
+1
0
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пашу
Ответ Scorpio
А что бы поменялось, если бы он заехал за новыми шинами? У него не было медиума, ставить еще один хард, такой же дубовый, но на 5 кругов свежее и откатываться? Просто не повезло с ск, который ему испортил гонку дважды - нивелировал отрыв и охладил шины, пришлось опять прогревать и наблюдать как быки летят
+100! Тоже не понял Попова и всех, кто был удивлен стратегией. 10-15 кругов разницы - это, конечно, значимо. Но менять хард для экономии 5 кругов с риском оказаться позади Макса (в случае отказа от пита с его стороны), чей темп на хардах, очевидно выше, выглядит авантюрой
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владимир семенов
Ответ Фанат спорта01
Поулы скорость гонщика а победы работа команды-стратегов,машины,надёжность и скорость гонщика.
Слишком однобоко и примитивно, а как быть с тем же Райкконеном, у которого поулов не особо, побед в достатке с любых позиций, а ещё уйма быстрейших кругов в гонке, во времена , когда для этого надо было реально ехать на пределе, а не поставить свежую резину. Скорее монегаск из того типа, которые делают невозможное в квале, пилот одного круга, типа того же Трулли, а в гонке не могут использовать все возможности, о чем ясно говорит хотя бы его победы, практически исключительно с поула , одна со 3 места. Тот же "днарь" Перес умудряется иногда использовать любую возможность, а были пилоты типа Баттона, да тот же Хэмилтон в лучшие времена и до мерса мог зацепится за победу, тот же Шумахер отнюдь не блистали в квале, Алонсо в лучшие времена. Короче мой прогноз, что Шарль так и останется со своим печальным рекордом
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Grim Reaper 2100
Арну же тоже за Феррари выступал, если не запамятовал ?
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Фанат спорта01
Ответ elkipalki
Ферстаппен: 31 поул, 53 победы. Леклер: 21 поул, 5 побед. Но по мнению эспердов спортса скилл у Леклера))
Поулы скорость гонщика
а победы работа команды-стратегов,машины,надёжность и скорость гонщика.
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Сергей Евсеев
Ответ пашу
+100! Тоже не понял Попова и всех, кто был удивлен стратегией. 10-15 кругов разницы - это, конечно, значимо. Но менять хард для экономии 5 кругов с риском оказаться позади Макса (в случае отказа от пита с его стороны), чей темп на хардах, очевидно выше, выглядит авантюрой
Никакого риска оказаться позади Ферстаппена не было. Его питстоп был на 100% предсказуем. Ни единого шанса не было, но в Феррари как обычно альтернативная реальность.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ Михаил Пивненко
Как много ошибок в названии Поль Рикар, я чуть багетом не подавился!
Он был не выиграл Поль Рикар даже без той ошибки, темпа тоже не хватало.
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Сергей Евсеев
Ответ Михаил Пивненко
Как много ошибок в названии Поль Рикар, я чуть багетом не подавился!
Да, Поль Рикар конечно же. Ваша правда. Перепутал.
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Михаил Пивненко
Ответ Сергей Евсеев
Что? Это троллинг такой или Маньи-Кур уже стерся из памяти?
Как много ошибок в названии Поль Рикар, я чуть багетом не подавился!
+1
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Фанат спорта01
Ответ Сергей Евсеев
Что? Это троллинг такой или Маньи-Кур уже стерся из памяти?
ну 1-2 из-за своих ошибок но остальные 10 из-за команды.
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Кирилл Конопельченко
Значит Феррари скоро перебьют антирекорд Рено.
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