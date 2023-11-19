Леклер не реализовал 12 поулов подряд и находится в шаге от повторения рекорда «Ф-1», установленного 41 год назад

Леклер приблизился к повторению рекорда «Формулы-1».

Гонщик « » Шарль Леклер занял второе место по итогам Гран-при Лас-Вегаса, стартовав первым. Шарль не реализовал 12-й поул подряд. В последний раз монегаск побеждал с поула на -2022.

Еще одна поул-позиция без победы позволит Леклеру повторить рекорд «Ф-1», установленный Рене Арну в 1979-1982 годах.

Всего на счету 23 поула и пять побед (четыре из них с поула).

Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Лас-Вегаса

Шарль Леклер: «Слишком много поулов без побед. Если получится реализовать ужасный поул в Вегасе, это сгладит мой сезон»

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