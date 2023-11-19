Леклер не реализовал 12 поулов подряд и находится в шаге от повторения рекорда «Ф-1», установленного 41 год назад
Леклер приблизился к повторению рекорда «Формулы-1».
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял второе место по итогам Гран-при Лас-Вегаса, стартовав первым. Шарль не реализовал 12-й поул подряд. В последний раз монегаск побеждал с поула на Гран-при Австралии-2022.
Еще одна поул-позиция без победы позволит Леклеру повторить рекорд «Ф-1», установленный Рене Арну в 1979-1982 годах.
Всего на счету Шарля 23 поула и пять побед (четыре из них с поула).
Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Лас-Вегаса
Шарль Леклер: «Слишком много поулов без побед. Если получится реализовать ужасный поул в Вегасе, это сгладит мой сезон»
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Просто не повезло с ск, который ему испортил гонку дважды - нивелировал отрыв и охладил шины, пришлось опять прогревать и наблюдать как быки летят
только в отличии от Шарля там проблема была в надежности
Леклер: 21 поул, 5 побед.
Но по мнению эспердов спортса скилл у Леклера))
а победы работа команды-стратегов,машины,надёжность и скорость гонщика.