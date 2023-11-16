Льюис Хэмилтон: «Гламурный цирк «Ф-1» не может негативно влиять на местных, надо уважать жителей Лас-Вегаса»

Хэмилтон убежден, что жители Лас-Вегаса заслуживают уважения.

Подготовка к первому в истории Гран-при Лас-Вегаса вызвала недовольство горожан. Грег Маффей, исполнительный директор «Либерти Медиа», владеющей «Формулой-1», принес извинения жителям.

Семикратный чемпион мира поделился своим мнением о ситуации.

«Я слышал, что было много жалоб на этап от местных. Я считаю, что мы должны уважать местных жителей. Так много людей упорно трудятся, в городе много денег и богатства.

Надо предпринимать меры, чтобы мнение людей учитывалось. Мы не можем приезжать как цирк со всем своим блеском и гламуром и негативно влиять на людей. Это мое мнение», – заявил пилот « » в интервью Sky Sports News.

На пресс-конференции перед этапом Льюис также коснулся данной темы:

«Надеюсь, [неудобства] краткосрочные. Может, в будущем получится действовать лучше, и это не будет так мешать людям.

Я очень горжусь своей командой. 15 детей из местных школ для малообеспеченных пришли к нам посмотреть боксы. Надо больше этим заниматься. Каждая команда и «Ф-1» в целом может делать больше подобных вещей.

Это один из самых культовых, уникальных городов в ряду других потрясающих городов Америки. Все эти огни, шоу – конечно, это большое шоу. Здесь никогда не будет чего-то подобного , но, возможно, со временем местные жители начнут любить «Ф-1», как это случилось с нами, выросшими на таком опыте. Возможно».

Босс «Либерти Медиа» извинился перед жителями Лас-Вегаса за неудобства при подготовке к Гран-при

«Надеюсь, эта гонка обанкротит «Ф-1». Даже не представляете, как жители Вегаса злятся на Гран-при!