Брандл о том, что Ферстаппен «выглядел как клоун»: «Махать восхищенным фанатам – не худшая работа в мире, Макс не в шахте»

Брандл оценил ремарку Ферстаппена, который почувствовал себя «клоуном».

Гонщик « » Макс Ферстаппен резко негативно отозвался о церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса.

Трехкратный чемпион признался, что «выглядел как клоун». Бывший пилот «Формулы-1», а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл сообщил, что не согласен с таким поведением.

«Если ему такое не нравится, вряд ли нужно вообще что-то говорить. Меня это немного расстроило. Стоять на поднимающейся платформе и махать рукой, когда вокруг восхищенные фанаты – не худшая работа в мире, не так ли? Это не сложно. Ты не на смене, не трудишься в шахте или что-то в таком роде. Я не понимаю, откуда негатив.

Забавно, что я с друзьями сидел за кружкой пива в «Белладжио» – в тот момент я еще не видел этот комментарий – и сказал: «Я очень завидую пилотам, у них есть такая площадка, заслуженное доверие. Должно быть, это потрясающий опыт – являться гонщиком Гран-при в наше время, с подобными возможностями». А потом прочитал его слова и слегка удивился», – поделился мыслями Мартин.

Коллега Брандла и чемпион мира 2009 года также высказался о ситуации:

«Пожалуй, меня это удивило. Но Макс такой, он хочет гоняться, и, похоже, это все, чего он желает. В то же время есть и другие аспекты работы. Гоняться весело, но нам платят и за другие вещи».

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