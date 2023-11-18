Брандл о том, что Ферстаппен «выглядел как клоун»: «Махать восхищенным фанатам – не худшая работа в мире, Макс не в шахте»

Теги Дженсон Баттон Ред Булл Мартин Брандл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Брандл оценил ремарку Ферстаппена, который почувствовал себя «клоуном».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен резко негативно отозвался о церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса.

Трехкратный чемпион признался, что «выглядел как клоун». Бывший пилот «Формулы-1», а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл сообщил, что не согласен с таким поведением.

«Если ему такое не нравится, вряд ли нужно вообще что-то говорить. Меня это немного расстроило. Стоять на поднимающейся платформе и махать рукой, когда вокруг восхищенные фанаты – не худшая работа в мире, не так ли? Это не сложно. Ты не на смене, не трудишься в шахте или что-то в таком роде. Я не понимаю, откуда негатив.

Забавно, что я с друзьями сидел за кружкой пива в «Белладжио» – в тот момент я еще не видел этот комментарий – и сказал: «Я очень завидую пилотам, у них есть такая площадка, заслуженное доверие. Должно быть, это потрясающий опыт – являться гонщиком Гран-при в наше время, с подобными возможностями». А потом прочитал его слова и слегка удивился», – поделился мыслями Мартин.

Коллега Брандла и чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон также высказался о ситуации:

«Пожалуй, меня это удивило. Но Макс такой, он хочет гоняться, и, похоже, это все, чего он желает. В то же время есть и другие аспекты работы. Гоняться весело, но нам платят и за другие вещи».

«Выглядишь как клоун на церемонии открытия. 99 процентов шоу и один процент спорта». Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса

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9 комментариев

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うちはイタチ
Ответ Башмак Нирванов
Все очень просто... Обычно, достигшие таких успехов и известности люди - это очень развитые и разносторонние Личности. И используют положение ради продвижения своих идей и ради того, чтоб чуть улучшить этот мир. Ну а Макс - пустышка. Ни взглядов, ни интересов. Поэтому ему это все внапряг и не нужно.
ты лучше не думай, это точно не твоё..
+11
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Биомеханоид
Не все такую публичность любят, как и вообще публичность. Но Макс шоумен, нравится это ему или нет. Ты торгуешь не только скиллами своими, но ещё и таблом.
+5
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Антон Якимцев
Странно, чем это отличается глобально от парада пилотов, против которого я никогда не слышал слов с его стороны. Может дело в отсутствии исключительности (все на одной платформе)? 🙂
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Лига Мастеров
походу из 800 лямов 10 тка как минимум угла Брандлу за пиар
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Schiaff1no
Макс имеет право на мнение конечно, но по факту как в поговорке, любишь кататься, люби и саночки возить.
Нравится гоняться, спонсорские подгоны нравятся, дом в Монако, Келли в нем, ну так будь добр уже помолчать, это и тебе зарплату приносит.
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alex1382
смешно, когда Анжела Лукапоповна рассуждает о том, что надо кого то лечить. Её саму надо было лечить, в своё время. Но теперь уже поздно
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Luca di Montezemolo
Ответ Башмак Нирванов
Все очень просто... Обычно, достигшие таких успехов и известности люди - это очень развитые и разносторонние Личности. И используют положение ради продвижения своих идей и ради того, чтоб чуть улучшить этот мир. Ну а Макс - пустышка. Ни взглядов, ни интересов. Поэтому ему это все внапряг и не нужно.
Ну спортсмены это вообще другая категория успешных людей, они не достигли успеха умом, они с детства бегали, прыгали или водили машинку, не учились в школе почти, некоторые 2-3 книги прочитали за всю жизнь, так что умом не блещут, хотя есть исключения и те кто поумнее, и как то саморазвился побольше,но основная масса не очень умная, и не должна быть в силу генетики и образа жизни.
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