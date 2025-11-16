0

Фуоко выиграл Кубок мира ФИА GT в Макао

Фуоко одержал победу в гонке GT в Макао.

Пилот «АФ Корсе» Антонио Фуоко одержал победу в основной гонке Кубка мира ФИА GT в рамках уик-энда в Макао.

Итальянец выступил за рулем «Феррари» 296 GT3, проведя выходные в доминирующем стиле: помимо основного заезда, Фуоко стал первым в квалификации и квалификационной гонке.

На финише главной гонки пилот «АФ Корсе» опередил гонщика «БМВ» Раффаэле Марчелло почти на четыре секунды. Третьим стал Лаурин Хайнрих за рулем «Порше» 911 GT3 R (992).

Самая культовая и сложная гонка на пути молодежи в «Ф-1» – как она стала легендарной?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт Гран-при Макао
GT
Порше
Гран-при Макао
logoФеррари
АФ Корсе
БМВ
Раффаэле Марчелло
Антонио Фуоко
результаты
