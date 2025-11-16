Фуоко выиграл Кубок мира ФИА GT в Макао
Фуоко одержал победу в гонке GT в Макао.
Пилот «АФ Корсе» Антонио Фуоко одержал победу в основной гонке Кубка мира ФИА GT в рамках уик-энда в Макао.
Итальянец выступил за рулем «Феррари» 296 GT3, проведя выходные в доминирующем стиле: помимо основного заезда, Фуоко стал первым в квалификации и квалификационной гонке.
На финише главной гонки пилот «АФ Корсе» опередил гонщика «БМВ» Раффаэле Марчелло почти на четыре секунды. Третьим стал Лаурин Хайнрих за рулем «Порше» 911 GT3 R (992).
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт Гран-при Макао
