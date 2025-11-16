Фуоко выиграл Кубок мира ФИА GT в Макао

Фуоко одержал победу в гонке GT в Макао.

Пилот «АФ Корсе» Антонио Фуоко одержал победу в основной гонке Кубка мира ФИА GT в рамках уик-энда в Макао .

Итальянец выступил за рулем «Феррари » 296 GT3, проведя выходные в доминирующем стиле: помимо основного заезда, Фуоко стал первым в квалификации и квалификационной гонке.

На финише главной гонки пилот «АФ Корсе» опередил гонщика «БМВ » Раффаэле Марчелло почти на четыре секунды. Третьим стал Лаурин Хайнрих за рулем «Порше » 911 GT3 R (992).

