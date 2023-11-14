Боттас выпустил календарь со своими фото в жанре ню для сбора средств на борьбу с раком простаты
Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас объявил о выпуске календаря на 2024 год со своими фото в жанре ню.
Проект получил название Bottass 2024 – от фамилии пилота и английского слова ass – задница.
Календари продаются за 19,9 евро. Пять евро от каждой сделки пойдут на исследования рака простаты в рамках ежегодной благотворительной акции Movember.
Гонщик «Ф-1» светится голым в соцсетях второй год подряд. Зачем ему это? Какой-то бунт?
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