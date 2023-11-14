Боттас выпустил календарь со своими фото в жанре ню для сбора средств на борьбу с раком простаты

Теги Формула-1 Валттери Боттас Альфа Ромео Здоровье Авто

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас объявил о выпуске календаря на 2024 год со своими фото в жанре ню.

Проект получил название Bottass 2024 – от фамилии пилота и английского слова ass – задница.

Календари продаются за 19,9 евро. Пять евро от каждой сделки пойдут на исследования рака простаты в рамках ежегодной благотворительной акции Movember.

Гонщик «Ф-1» светится голым в соцсетях второй год подряд. Зачем ему это? Какой-то бунт?

6 комментариев

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Мадина Уйгурова
Льюис выкупит весь тираж
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Minuvert
Помню в детстве, когда смотрел фильмы с Ван Даммом, очень смущался, когда на экране мелькали его булки, а теперь вот думаю, может он тоже благотворительностью занимался?
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Дмитрий Фурсов
Не мое дело конечно, но мне кажется что благотворительная история - это не про 25% на благотворительность, а про больший процент. А так получается, что 75% зад Боттаса кладет себе в карман, и он своей задницей в итоге зарабатывает.
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Иван Алейников
Как бы ему самому не сделали массаж простаты
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Bzz Pvz
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Боттас - больной человек. Это позор нашего времени, что такие люди могут столько зарабатывать, при этом обладая маленьким мозгом и психическими расстройствами. Не представляю, что сделали бы с боттасом 70 лет назад
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Дмитрий Дудников
Ответ Мадина Уйгурова
Льюис выкупит весь тираж
Или напечатает свой. Будет булкокомбат. Были соперниками на трекере, а теперь вне его.
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