«Мерседес» и «Феррари» разделяют 4 очка в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов перед финалом сезона

«Феррари» резко приблизилась к «Мерседесу» перед финалом сезона «Формулы-1».

Судьба второй позиции в Кубке конструкторов решится в заключительной гонке 2023 года – Гран-при Абу-Даби.

Перед первым в истории Гран-при Лас-Вегаса «Феррари» отставала от « » на 20 очков. завершил заезд вторым, – шестым, в то время как и Джордж Расселл расположились на седьмой и восьмой позициях.

Успех позволил Скудерии сократить разрыв до четырех баллов. «Мерседес» приедет в Абу-Даби с 392 очками, «Феррари» – с 388.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2023

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