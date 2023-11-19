«Мерседес» и «Феррари» разделяют 4 очка в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов перед финалом сезона

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Джордж Расселл Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Феррари» резко приблизилась к «Мерседесу» перед финалом сезона «Формулы-1».

Судьба второй позиции в Кубке конструкторов решится в заключительной гонке 2023 года – Гран-при Абу-Даби.

Перед первым в истории Гран-при Лас-Вегаса «Феррари» отставала от «Мерседеса» на 20 очков. Шарль Леклер завершил заезд вторым, Карлос Сайнс – шестым, в то время как Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл расположились на седьмой и восьмой позициях.

Успех позволил Скудерии сократить разрыв до четырех баллов. «Мерседес» приедет в Абу-Даби с 392 очками, «Феррари» – с 388.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2023

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6 комментариев

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madrilenos
не будь "левого" штрафа у Феррари, скорее всего Феррари была бы уже впереди.
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Kappa Kappish
в Абу-Даби Мерседес будет чутка быстрее, но Forza Ferrari !
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Фанат спорта01
Ответ madrilenos
не будь "левого" штрафа у Феррари, скорее всего Феррари была бы уже впереди.
не будь отказа гидравлики в Бразилии то у Феррари уже был бы огромный отрыв.
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Paninaro
Там и Астон от Мака не далеко - 11 очков.
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Luca di Montezemolo
Предпочел бы чтобы мерс проиграл 2 место, а то команда под руководством тотошки куда то не туда забрела, заигрались в повестку, политкорректность, интересы спорта и прочее, при этом конкуренты проводят пит стопы быстрее 2.5 секунд чуть ли не в 45 -50% случаев, и это и мак, Феррари а не только читербулл, а эти 1.6 % случаев, может статистика уже лучше стала, тупо потому что не тратят деньги на оборудование для питов. Впрочем Хэм обычно в ад хорош и могут докатить вторыми, да и в целом пофиг, или мерс получит больше времени на продувку или на 5 -10 млн больше вот и вся интрига.
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