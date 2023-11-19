«Мерседес» и «Феррари» разделяют 4 очка в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов перед финалом сезона
«Феррари» резко приблизилась к «Мерседесу» перед финалом сезона «Формулы-1».
Судьба второй позиции в Кубке конструкторов решится в заключительной гонке 2023 года – Гран-при Абу-Даби.
Перед первым в истории Гран-при Лас-Вегаса «Феррари» отставала от «Мерседеса» на 20 очков. Шарль Леклер завершил заезд вторым, Карлос Сайнс – шестым, в то время как Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл расположились на седьмой и восьмой позициях.
Успех позволил Скудерии сократить разрыв до четырех баллов. «Мерседес» приедет в Абу-Даби с 392 очками, «Феррари» – с 388.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2023
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