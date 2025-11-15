Дженсон Баттон о лучшем болиде «Ф-1» в карьере: «На мой взгляд, «Макларен» 2011 года»

Баттон назвал «Макларен» 2011 года лучшим болидом в его карьере.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал о том, какие болиды, за рулем которых он выступал в чемпионате, кажутся ему лучшими с точки зрения скоростных возможностей и ощущений от пилотажа.

На первое место Баттон поставил не «Браун» 2009 года, за рулем которого выиграл титул, а «Макларен » 2011 года – тот сезон британец закончил на втором месте, проиграв выигравшему чемпионат Себастьяну Феттелю 122 очка.

«Лучшим болидом, на мой взгляд, был «Макларен» 2011 года. Это был лучший болид «Формулы-1», которым я когда-либо управлял.

Если говорить исключительно об ощущениях от пилотажа, то лучшим я бы назвал болид «БАР-Хонды» 2004 года. Тогда у нас был гибкое заднее антикрыло, а машина была оснащена двигателем V10 – с точки зрения пилотажа это был невероятный болид. Да, он был не так быстр, как болид «Феррари », но все равно это была фантастическая машина. На ней я 10 раз попал на подиум, но выиграть гонку не удалось.

Ну и, разумеется, был болид «Брауна». Все говорят, что это, должно быть, была лучшая машина, которой я когда-либо управлял, ведь так? Но на самом деле проблема была в том, что в 2008 году правила подразумевали конструкцию болидов с высоким уровнем прижимной силы, а в 2009 году уровень прижимной силы упал. Так что тот болид «Брауна » был лучше, чем у конкурентов, но сама по себе машина не была экстремально быстрой, у нее были свои слабые места», – рассказал Баттон.

