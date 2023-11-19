MotoGP. Гран-при Катара. Ди Джанантонио одержал первую победу, Баньяя стал 2-м и нарастил отрыв перед развязкой сезона, Марини – 3-й, Мартин – 10-й

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Гран-при Катара MotoGP Прамак Алеш Эспаргаро ЛЧР Марк Маркес Пол Эспаргаро Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Хоан Мир Мигел Оливейра Брэд Биндер Икер Лекуона Алекс Маркес РНФ ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Рауль Фернандес Гасгас Аугусто Фернандес Авто

Гонщик «Грезини» Фабио ди Джанантонио одержал победу на Гран-при Катара. Успех стал для итальянца первым в MotoGP.

Лидер сезона и действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати») успешно провел старт и вышел на первое место. Баньяя удерживал лидерство до последних кругов, однако в итоге поддался давлению со стороны ди Джанантонио. Франческо пропустил соперника, допустил ошибку в контратаке и финишировал вторым, третьим стал обладатель поула Лука Марини из «ВР46».

Претендент на титул Хорхе Мартин («Прамак»), напротив, потерял позиции на старте, после чего весь заезд испытывал трудности с темпом и увидел клетчатый флаг десятым, упустив возможность нивелировать отставание от Баньяи.

На заключительный этап сезона Франческо приедет в качестве явного фаворита – его отрыв от Хорхе вырос до 21 балла. Гран-при Валенсии пройдет с 24 по 26 ноября.

Гран-при Катара
Лусаил Интернэшнл, Доха
11 ноября 2023 года
Гонка
 
1. Фабио ди Джанантонио («Грезини») – 22 круга
2. Франческо Баньяя («Дукати») +2,734
3. Лука Марини («ВР46») +4,408
4. Маверик Виньялес («Априлия») +4,488
5. Брэд Биндер («КТМ») +7,246
6. Алекс Маркес («Грезини») +7,620
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,828
8. Энеа Бастианини («Дукати») +8,239
9. Джек Миллер («КТМ») +11,509
10. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +14,819
11. Марк Маркес («Хонда») +14,964
12. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +17,431
13. Марко Беццекки («ВР46») +17,807
14. Хоан Мир («Хонда») +18,673
15. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,455
16. Франко Морбиделли («Ямаха») +21,474
17. Рауль Фернандес («РНФ») +22,142
18. Пол Эспаргаро («Гасгас») +27,194
19. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +27,740
 
Сошли:
 
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Икер Лекуона («ЛЧР Хонда»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 437 очков
2. Хорхе Мартин – 416
3. Марко Беццекки – 326
4. Брэд Биндер – 268
5. Жоан Зарко – 204
 

MotoGP. Гран-при Катара. Мартин выиграл спринт и вдвое сократил отставание от Баньяи, ди Джанантонио – 2-й, Марини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе

MotoGP. Гран-при Катара. Марини выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Мартин – 5-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Last Light
Так и думал, что так будет. Баньяя не в первый раз уже в спринте нигде, а гонке очень высоко. Что в этот раз с Мартином интересно? Шины одинаковое, давление одинаковое, в группе за другими ехал не только он. Жаль. У Баньяи очень выкокие шанцы на чемп, но посмотрим, это мотогонки в конце концов. ДиДжи с победой, очень хороший этап для него,но опять же если бы он так ехал весь сезон, то вопросов к нему не было, а теперь уже мест нет.
21 очко Мартину можно отыграть конечно, но верится с трудом если честно. Ну узнаем через неделю уже, может будет эпичная заруба, а не скучное доезжалово.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luca di Montezemolo
Чамп закончен увы, хотя баньяя чуть не грохнулся в тупой атаке. Я хз что это было, у Мартина вообще не было темпа, это не объяснить перегревом шин, темпа не было с первого круга, он от ведровой Хонды не мог уехать, зарко очевидно поддавался, Маркес тоже очень аккуратно ехал и даже не пробовал атаковать, я хз что это было у Мартина, не хочу конспирология включать , но очень странно это выглядело. И да задолбали разговоры про шины и давление, долбанный Мишлен совсем крышей потек и решил превратить мотогп в помойку, где никто не атакует чтобы не убить шины, в этом году все лайтово ещё и пока нет дисквалов. И жаль что чамп так окончился, да шансы есть ещё, но кто те соперники кто будут очки отбирать у баньяя? Остальные дукатисты , ну так завод им все объяснит, диджи это не касается, он на выход.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ibra207
ДиДжи молодец, что сказать, было видно насколько искренне он был рад этой победе, респект)! Ну и остается надеяться, что Мартин на домашней трассе, все-таки подарит нам интригу до последнего круга сезона. Пеко тоже не железный, сегодня на тоненько чуть не убрался, хотя мог бы просто отпустить. Была бы трава или гравий, а не асфальт, был бы аут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Баньяя прям очень хотел интригу сделать!) Мартин всю гонку только расстраивался и психовал. Нужно бы собраться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гарик из Питера
Диджи с победой,Пекко с чемпионством,как бы не хотелось но интрига умерла...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий