MotoGP. Гран-при Катара. Ди Джанантонио одержал первую победу, Баньяя стал 2-м и нарастил отрыв перед развязкой сезона, Марини – 3-й, Мартин – 10-й
Гонщик «Грезини» Фабио ди Джанантонио одержал победу на Гран-при Катара. Успех стал для итальянца первым в MotoGP.
Лидер сезона и действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати») успешно провел старт и вышел на первое место. Баньяя удерживал лидерство до последних кругов, однако в итоге поддался давлению со стороны ди Джанантонио. Франческо пропустил соперника, допустил ошибку в контратаке и финишировал вторым, третьим стал обладатель поула Лука Марини из «ВР46».
Претендент на титул Хорхе Мартин («Прамак»), напротив, потерял позиции на старте, после чего весь заезд испытывал трудности с темпом и увидел клетчатый флаг десятым, упустив возможность нивелировать отставание от Баньяи.
На заключительный этап сезона Франческо приедет в качестве явного фаворита – его отрыв от Хорхе вырос до 21 балла. Гран-при Валенсии пройдет с 24 по 26 ноября.
MotoGP. Гран-при Катара. Мартин выиграл спринт и вдвое сократил отставание от Баньяи, ди Джанантонио – 2-й, Марини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе
MotoGP. Гран-при Катара. Марини выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Мартин – 5-й
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21 очко Мартину можно отыграть конечно, но верится с трудом если честно. Ну узнаем через неделю уже, может будет эпичная заруба, а не скучное доезжалово.