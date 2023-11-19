MotoGP. Гран-при Катара. Ди Джанантонио одержал первую победу, Баньяя стал 2-м и нарастил отрыв перед развязкой сезона, Марини – 3-й, Мартин – 10-й

Гонщик «Грезини» Фабио ди Джанантонио одержал победу на Гран-при Катара. Успех стал для итальянца первым в MotoGP.

Лидер сезона и действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати») успешно провел старт и вышел на первое место. Баньяя удерживал лидерство до последних кругов, однако в итоге поддался давлению со стороны ди Джанантонио. Франческо пропустил соперника, допустил ошибку в контратаке и финишировал вторым, третьим стал обладатель поула Лука Марини из «ВР46».

Претендент на титул Хорхе Мартин («Прамак»), напротив, потерял позиции на старте, после чего весь заезд испытывал трудности с темпом и увидел клетчатый флаг десятым, упустив возможность нивелировать отставание от Баньяи.

На заключительный этап сезона Франческо приедет в качестве явного фаворита – его отрыв от Хорхе вырос до 21 балла. Гран-при Валенсии пройдет с 24 по 26 ноября.

Гран-при Катара

Лусаил Интернэшнл, Доха

11 ноября 2023 года

Гонка

1. Фабио ди Джанантонио («Грезини») – 22 круга

2. Франческо Баньяя («Дукати») +2,734

3. Лука Марини («ВР46») +4,408

4. Маверик Виньялес («Априлия») +4,488

5. Брэд Биндер («КТМ») +7,246

6. Алекс Маркес («Грезини») +7,620

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,828

8. Энеа Бастианини («Дукати») +8,239

9. Джек Миллер («КТМ») +11,509

10. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +14,819

11. Марк Маркес («Хонда») +14,964

12. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +17,431

13. Марко Беццекки («ВР46») +17,807

14. Хоан Мир («Хонда») +18,673

15. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,455

16. Франко Морбиделли («Ямаха») +21,474

17. Рауль Фернандес («РНФ») +22,142

18. Пол Эспаргаро («Гасгас») +27,194

19. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +27,740

Сошли:

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Икер Лекуона («ЛЧР Хонда»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 437 очков

2. Хорхе Мартин – 416

3. Марко Беццекки – 326

4. Брэд Биндер – 268

5. Жоан Зарко – 204

MotoGP. Гран-при Катара. Мартин выиграл спринт и вдвое сократил отставание от Баньяи, ди Джанантонио – 2-й, Марини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе

MotoGP. Гран-при Катара. Марини выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Мартин – 5-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram