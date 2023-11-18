MotoGP. Гран-при Катара. Мартин выиграл спринт и вдвое сократил отставание от Баньяи, ди Джанантонио – 2-й, Марини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт на Гран-при Катара MotoGP.
На Мартина до финиша давил Фабио ди Джанантонио из «Грезини», однако претендент на титул сохранил первое место, а третьим стал обладатель поул-позиции пилот «ВР46» Лука Марини.
Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») финишировал лишь пятым, уступив гонщику «Грезини» Алексу Маркесу.
Победа Мартина позволила ему вдвое сократить отставание от Баньяи в личном зачете – соперников разделяют семь баллов. Это означает, что судьба титула определится на последнем этапе сезона в Валенсии.
Гран-при Катара
Лусаил Интернэшнл, Доха
10 ноября 2023 года
Спринт
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 11 кругов
2. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,391
3. Лука Марини («ВР46») +2,875
4. Алекс Маркес («Грезини») +3,370
5. Франческо Баньяя («Дукати») +3,957
6. Маверик Виньялес («Априлия») +4,239
7. Брэд Биндер («КТМ») +5,761
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +6,454
9. Аугусто Фернандес («Гасгас») +8,285
10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +8,314
11. Марк Маркес («Хонда») +9,596
12. Джек Миллер («КТМ») +10,173
13. Марко Беццекки («ВР46») +10,646
14. Рауль Фернандес («РНФ») +11,117
15. Франко Морбиделли («Ямаха») +12,163
16. Пол Эспаргаро («Гасгас») +12,745
17. Икер Лекуона («ЛЧР Хонда») +19,285
18. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +26,238
19. Хоан Мир («Хонда») +28,446
20. Энеа Бастианини («Дукати») +35,553
Сошли:
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Франческо Баньяя – 417 очков
2. Хорхе Мартин – 410
3. Марко Беццекки – 323
4. Брэд Биндер – 257
5. Жоан Зарко – 200
MotoGP. Гран-при Катара. Марини выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Мартин – 5-й
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