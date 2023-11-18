MotoGP. Гран-при Катара. Мартин выиграл спринт и вдвое сократил отставание от Баньяи, ди Джанантонио – 2-й, Марини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт на Гран-при Катара MotoGP.

На Мартина до финиша давил Фабио ди Джанантонио из «Грезини», однако претендент на титул сохранил первое место, а третьим стал обладатель поул-позиции пилот «ВР46» Лука Марини.

Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») финишировал лишь пятым, уступив гонщику «Грезини» Алексу Маркесу.

Победа Мартина позволила ему вдвое сократить отставание от Баньяи в личном зачете – соперников разделяют семь баллов. Это означает, что судьба титула определится на последнем этапе сезона в Валенсии.

Гран-при Катара

Лусаил Интернэшнл, Доха

10 ноября 2023 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 11 кругов

2. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,391

3. Лука Марини («ВР46») +2,875

4. Алекс Маркес («Грезини») +3,370

5. Франческо Баньяя («Дукати») +3,957

6. Маверик Виньялес («Априлия») +4,239

7. Брэд Биндер («КТМ») +5,761

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +6,454

9. Аугусто Фернандес («Гасгас») +8,285

10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +8,314

11. Марк Маркес («Хонда») +9,596

12. Джек Миллер («КТМ») +10,173

13. Марко Беццекки («ВР46») +10,646

14. Рауль Фернандес («РНФ») +11,117

15. Франко Морбиделли («Ямаха») +12,163

16. Пол Эспаргаро («Гасгас») +12,745

17. Икер Лекуона («ЛЧР Хонда») +19,285

18. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +26,238

19. Хоан Мир («Хонда») +28,446

20. Энеа Бастианини («Дукати») +35,553

Сошли:

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Мигел Оливейра («РНФ»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 417 очков

2. Хорхе Мартин – 410

3. Марко Беццекки – 323

4. Брэд Биндер – 257

5. Жоан Зарко – 200

MotoGP. Гран-при Катара. Марини выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Мартин – 5-й

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