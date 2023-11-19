«Ред Булл» впервые в истории занял первые два места в личном зачете

Теги Ред Булл Марк Уэббер Себастьян Феттель Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Ред Булл» провел лучший сезон в своей истории.

Команда выиграла Кубок конструкторов, Макс Ферстаппен стал чемпионом сезона-2023, а на Гран-при Лас-Вегаса Серхио Перес обеспечил себе второе место.

«Ред Булл» впервые занял первые две позиции в чемпионате гонщиков «Формулы-1».

До 2023 года на счету коллектива из Милтон-Кейнса были шесть титулов в личном зачете. В каждом из этих случаев напарники Себастьяна Феттеля и Ферстаппена финишировали ниже второго места. Марк Уэббер стал третьим в 2010-м, 2011-м, 2013-м и шестым – в 2012-м, Перес – четвертым в 2021-м и третьим в 2022-м.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер стал вторым, обогнав Переса на последнем круге

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14 комментариев

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Jurgen Klinsmann
настолько сильный болид у рб, что весь сезон люди обсуждают какой слабый пилот перез, а он занимает второе место в лз с запасом.
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Дмитрий Елисеев
Ответ Jurgen Klinsmann
настолько сильный болид у рб, что весь сезон люди обсуждают какой слабый пилот перез, а он занимает второе место в лз с запасом.
Тут свою роль ещё сыграло то что не было явно 2й по силе машины. То Мерс, то Мак, то Феррари, то Астон. Иначе бы Перес даже в тройку не попал
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Великий Алонсо
Без комментариев. Космовозище с таким запасом, что даже никакущий перец 2 в ЛЗ.
+17
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+6
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dedpihto59
Красавцы💪‼️
+4
-1
+3
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d-kniga
Урра! Поздравляю Чеко и Команду! 🥳💪
+3
-1
+2
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Philatelist79
Космический болид!!! Заслуженная победа!
+3
-1
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Paninaro
Где-то взгрустнул Марк Уэббер.
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Simon Petrikov
у мерса’2016 круче было всё таки
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Vadim Medvedev
ньюи конечно феноменален
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ALMANAC
Великий исторический сезон
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Andrey Ro
Ответ Jurgen Klinsmann
настолько сильный болид у рб, что весь сезон люди обсуждают какой слабый пилот перез, а он занимает второе место в лз с запасом.
и как такой крутой Перес пустил Леклера на последнем круге?
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