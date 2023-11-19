«Ред Булл» впервые в истории занял первые два места в личном зачете
«Ред Булл» провел лучший сезон в своей истории.
Команда выиграла Кубок конструкторов, Макс Ферстаппен стал чемпионом сезона-2023, а на Гран-при Лас-Вегаса Серхио Перес обеспечил себе второе место.
«Ред Булл» впервые занял первые две позиции в чемпионате гонщиков «Формулы-1».
До 2023 года на счету коллектива из Милтон-Кейнса были шесть титулов в личном зачете. В каждом из этих случаев напарники Себастьяна Феттеля и Ферстаппена финишировали ниже второго места. Марк Уэббер стал третьим в 2010-м, 2011-м, 2013-м и шестым – в 2012-м, Перес – четвертым в 2021-м и третьим в 2022-м.
Гран-при Лас-Вегаса-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер стал вторым, обогнав Переса на последнем круге
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