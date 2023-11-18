Гран-при Лас-Вегаса-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 9:00

В субботу, 18 ноября, в США пройдет предпоследняя гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Лас-Вегаса. Старт заезда по московскому времени – в воскресенье в 9:00.

Лас-Вегас, США

18 ноября 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Пьер Гасли («Альпин»)

5. Алекс Албон («Уильямс»)

6. Логан Сарджент («Уильямс»)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Карлос Сайнс («Феррари»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

15. Ландо Норрис («Макларен»)

16. Эстебан Окон («Альпин»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Оскар Пиастри («Макларен»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Юки Цунода («Альфа Таури»»)

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