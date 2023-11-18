Гран-при Лас-Вегаса-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 9:00

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто

В субботу, 18 ноября, в США пройдет предпоследняя гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Лас-Вегаса. Старт заезда по московскому времени – в воскресенье в 9:00.

Лас-Вегас, США
18 ноября 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Джордж Расселл («Мерседес»)
4. Пьер Гасли («Альпин»)
5. Алекс Албон («Уильямс»)
6. Логан Сарджент («Уильямс»)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
8. Кевин Магнуссен («Хаас»)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
11. Серхио Перес («Ред Булл»)
12. Карлос Сайнс («Феррари»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
15. Ландо Норрис («Макларен»)
16. Эстебан Окон («Альпин»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Оскар Пиастри («Макларен»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Юки Цунода («Альфа Таури»») 
 
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий