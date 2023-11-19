Джордж Расселл: «Инцидент с Ферстаппеном – полностью моя вина. Я шел на легкий подиум»

Расселл взял на себя ответственность за столкновение с Ферстаппеном.

Пилот « » дошел до контакта в борьбе с из «Ред Булл». Стюарды выписали Расселлу штраф, из-за чего британец завершил гонку восьмым, уступив напарнику и соотечественнику .

«Очередная огромная упущенная возможность. Инцидент с Максом – полностью моя вина. Я его не видел. Абсолютно моя слепая зона в 11-м повороте.

Я не особо ожидал попытку обгона в этом месте – просто потому, что после него располагается длинная прямая с зоной DRS.

Мы шли на легкий подиум. Вполне однозначный. В итоге я добрался до четвертой позиции, но пятисекундный штраф отбросил нас на восьмую строчку.

В этом сезоне то одно, то другое. В конечном счете мы показали сильный темп, но не такой сильный, как у «Ред Булл» и « ». Думаю, с быстрой машиной удача постоянно на твоей стороне, а когда оказываешься в невыгодном положении, всегда не везет. Надо продолжать трудиться, и посмотрим, что получится сделать на следующей неделе», – заключил Джордж.

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