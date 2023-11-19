Джордж Расселл: «Инцидент с Ферстаппеном – полностью моя вина. Я шел на легкий подиум»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Лас-Вегаса Авто

Расселл взял на себя ответственность за столкновение с Ферстаппеном.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дошел до контакта в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Стюарды выписали Расселлу штраф, из-за чего британец завершил гонку восьмым, уступив напарнику и соотечественнику Льюису Хэмилтону.

«Очередная огромная упущенная возможность. Инцидент с Максом – полностью моя вина. Я его не видел. Абсолютно моя слепая зона в 11-м повороте.

Я не особо ожидал попытку обгона в этом месте – просто потому, что после него располагается длинная прямая с зоной DRS.

Мы шли на легкий подиум. Вполне однозначный. В итоге я добрался до четвертой позиции, но пятисекундный штраф отбросил нас на восьмую строчку.

В этом сезоне то одно, то другое. В конечном счете мы показали сильный темп, но не такой сильный, как у «Ред Булл» и «Феррари». Думаю, с быстрой машиной удача постоянно на твоей стороне, а когда оказываешься в невыгодном положении, всегда не везет. Надо продолжать трудиться, и посмотрим, что получится сделать на следующей неделе», – заключил Джордж.

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ser Gradov
Счас комментаторы Расселу расскажут, что он слишком глупый и не знает правила, что он ферстапофил и насамом деле это краштапен виноват
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Жоржика Люис покусал.
Наконец-то, начал брать на себя ответственность и говорить правильные вещи.
Глядишь, скоро гонщиком станет.
Тут и результаты придут.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Красавчик, взял на себя вену и признал ошибку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий