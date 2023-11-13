Вольфф запретил сотрудникам «Мерседеса» играть в казино на Гран-при Лас-Вегаса

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Лас-Вегаса Авто

В «Мерседесе» примут меры против азартных игр в Лас-Вегасе.

В ближайшие выходные, 16-18 ноября, состоится первый в истории Гран-при Лас-Вегаса.

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф запретил всем своим сотрудникам посещать казино во время этапа.

«Я никогда не был в Лас-Вегасе, но мы сделаем все возможное, чтобы оградить всех членов команды от казино. Я не играю и сделаю все, чтобы другие тоже не играли», – сообщил Вольфф.

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5 комментариев

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VladimirGol
Неудивительно, что от такого руководителя, сотрудники разбегаются.
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Caerly
Потому что они могут хоть что-то выиграть в этом сезоне

БА-ДУМ-ТСС!
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Solpin
"Я не играю и сделаю все, чтобы другие тоже не играли"

ай, молодца какой.
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Ascari
А не много Тотон на себя берёт, такие заявления делать? Он может ещё и паспорта у сотрудников отбирает?
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Сергей Евсеев
Ответ Caerly
Потому что они могут хоть что-то выиграть в этом сезоне БА-ДУМ-ТСС!
Шутка хороша!
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