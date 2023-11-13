Вольфф запретил сотрудникам «Мерседеса» играть в казино на Гран-при Лас-Вегаса
В «Мерседесе» примут меры против азартных игр в Лас-Вегасе.
В ближайшие выходные, 16-18 ноября, состоится первый в истории Гран-при Лас-Вегаса.
Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф запретил всем своим сотрудникам посещать казино во время этапа.
«Я никогда не был в Лас-Вегасе, но мы сделаем все возможное, чтобы оградить всех членов команды от казино. Я не играю и сделаю все, чтобы другие тоже не играли», – сообщил Вольфф.
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БА-ДУМ-ТСС!
ай, молодца какой.