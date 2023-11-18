Окон об инциденте с Ферстаппеном: «У Макса был огромный запас в скорости, он мог вообще не ехать на еще один круг. А мы вылетали»

Окон высказал Ферстаппену претензии за инцидент в квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот « » старался успеть уйти на быстрый круг и в первом повороте возникла ситуация, в которой его подрезал . Гонщик « » объяснил свои действия тем, что ранее Окон сам подрезал его и он лишь отвечал на действия соперника.

«На первом круге я попал в трафик в самом неудачном месте трассы – хуже просто не придумаешь. И в первом повороте, и на отрезке с седьмого по девятый повороты. Так что на первом круге я потерял время.

Что касается последнего круга, то вы сами все видели. В инциденте в первом повороте я потерял около 0,7 секунды и в результате почти не улучшил свое время. В противном случае мы бы легко прошли дальше. Мне кажется, темп болида выглядит многообещающе. Надеюсь, мы сможем воспользоваться этим в гонке.

Что касается инцидента с Максом, то разница между нами заключалась в том, что мне обязательно нужно было проехать еще один круг – из-за трафика в предыдущей попытке. И если я не проеду этот круг – все, я выбываю. У Макса же был огромный запас в скорости, он мог вообще не ехать на еще один круг.

При этом мы не следили за дельтой и нам нужно было отправиться на быстрый круг. По дельте мы были в плюсе, в очереди было еще три машины, но нам нужно было ехать. Меня могли оштрафовать за нарушение дельты, как уже было на последнем Гран-при, и повторения не хотелось. Так что я должен был ехать, у меня просто не было выбора.

Так все и закончилось. Только разница в том, что Макс 3-й, а я 17-й», – рассказал .

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