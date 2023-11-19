Макс Ферстаппен: «Веселая гонка, много борьбы, прекрасные зрители. Уже рад, что вернусь в Лас-Вегас»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен в восторге от победы на раскритикованном им Гран-при Лас-Вегаса.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл заезд, опередив пилота «Феррари» Шарля Леклера и своего напарника Серхио Переса. Ранее нидерландец подверг резкой критике организацию Гран-при Лас-Вегаса, церемонию открытия и конфигурацию автодрома.

«Тяжелая гонка. Я попытался совершить обгон на старте. Мы [с Леклером] оба затормозили достаточно поздно, и у меня просто не было сцепления, поэтому мы выехали чуть широко.

Стюарды дали мне штраф за это, и я оказался в невыгодном положении. Пришлось совершить довольно много обгонов, потом появилась машина безопасности – много чего происходило.

Затем мы стали атаковать на полную, мне пришлось обгонять соперников, чтобы оказаться в борьбе [с Пересом и Леклером]. Даже когда совершаешь обгон, парень позади остается в зоне DRS, и у него есть возможность отыграться, так что борьбы было много. Безусловно, было очень весело.

Зрители тут прекрасные. Надеюсь, все получили удовольствие от гонки. Мы точно получили, и я уже рад, что вернусь сюда в следующем году. И, надеюсь, получится сделать что-то подобное», – сообщил трехкратный чемпион мира.

Ферстаппен также высказался о столкновении с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом:

«Со структурой болида все было нормально, но это неидеальная ситуация. Машина стала проявлять чуть более недостаточной поворачиваемости. К счастью, мы все равно выиграли».

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Гран-при Лас-Вегаса-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер стал вторым, обогнав Переса на последнем круге

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6 комментариев

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Philatelist79
Хорошая гонка. Почти до конца не было уверенности, что Макс точно победит. С чем и поздравляю.
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Called the Record Breaker
"Немного" искривить одну из прямых. И будет наверное еще круче. Классная гонка и трек отличный. Макс космический.
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Called the Record Breaker
Макс играет в Голодные Игры!
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United_LP
Ответ Called the Record Breaker
"Немного" искривить одну из прямых. И будет наверное еще круче. Классная гонка и трек отличный. Макс космический.
Здания сдвинуть не получится
0
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