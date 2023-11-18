Макс Ферстаппен: «Люди приезжают на гонки и становятся фанатами чего? Они хотят выпить и потусить. Но они не понимают, чем мы занимаемся»

Теги Ред Булл Формула-1 Спа-Франкоршам Монца Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен считает, что в «Ф-1» стало слишком мало спорта.

Трехкратный чемпион поделился своим видением того, как устроена современная «Формула-1» и в чем ее проблемы.

«Когда я был ребенком, все сводилось к эмоциям, получаемым от спорта, в который я влюбился, – а не к шоу, которое окружило спорт. Как для настоящего гонщика для меня это [шоу] не должно иметь значения.

Болид «Формулы-1» не особо живо ведет себя на городской трассе. Это не так захватывающе. Думаю, ему больше подходят настоящие гоночные трассы. Когда ты приезжаешь в Спа, Монцу – в подобные места, то там много эмоций и страсти.

Видеть там фанатов – это невероятно. Когда я запрыгиваю в болид, я чувствую огонь внутри. Я люблю пилотировать в подобных местах.

Я понимаю, что фанатам, возможно, нужно что-то, чем можно заняться недалеко от трека. Но, по-моему, гораздо важнее сделать так, чтобы они понимали, чем мы тут занимаемся с точки зрения спорта.

Большинство из них просто приходит, чтобы повеселиться, выпить, послушать игру диджеев или посмотреть на представление. Я могу заняться этим в любой точке мира. Я могу поехать на Ибицу, напиться в стельку и хорошо провести время. Но это этим занимаются на гонках.

Люди приезжают и становятся фанатами чего? Они хотят увидеть, быть может, своего любимого артиста, немного выпить со своими друзьями, потусить и устроить безумную ночь. Но они не понимают, чем мы занимаемся и что мы ставим на кон, чтобы достойно выступить.

Если бы спорт больше сосредотачивался именно на этих моментах и также больше объяснял, что делает команда на протяжении сезона, чего она пытается достичь, ради чего работает – на таких моментах…

Я считаю гораздо более важным обратить внимание как раз на это, чем устраивать повсюду эти беспорядочные шоу. Лично меня они не увлекают.

Я люблю страсть и эмоции в таких местах [как Лас-Вегас]. Я люблю Вегас, но не люблю пилотировать здесь болид», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

6 комментариев

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LeChat Ostrowski
вечная дилемма - кто-то потребляет попсу ради эмоций, кто-то углубляется в детали и в этом находит для себя эмоции. два мира, но один без другого существовать не может. как и взаимное осуждение.. но если спрашивают, то действительно лучше отвечать так, как думаешь (хоть тебя потом и обольют из другого лагеря)..как минимум останешься честным с собой.
+10
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+10
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うちはイタチ
Ответ Алексей Иванов
тираду Макса можно было бы понять, если бы он выступал не за шестизначную сумму
какая к черту разница сколько он получает? он гонщик в первую очередь, и хочет заниматься гонками а не шоу для бухих мажоров, которые нихрена не понимают в этом спорте
+7
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Mortimer1
Ответ S.Graf
Комментарий скрыт
Максу не нужен поул чтобы побеждать. Особенно когда поул у Леклера))
+3
0
+3
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Алексей Иванов
тираду Макса можно было бы понять, если бы он выступал не за шестизначную сумму
+5
-5
0
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alex1382
Ответ LeChat Ostrowski
вечная дилемма - кто-то потребляет попсу ради эмоций, кто-то углубляется в детали и в этом находит для себя эмоции. два мира, но один без другого существовать не может. как и взаимное осуждение.. но если спрашивают, то действительно лучше отвечать так, как думаешь (хоть тебя потом и обольют из другого лагеря)..как минимум останешься честным с собой.
на 100% согласен
0
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