Макс Ферстаппен: «Люди приезжают на гонки и становятся фанатами чего? Они хотят выпить и потусить. Но они не понимают, чем мы занимаемся»

Ферстаппен считает, что в «Ф-1» стало слишком мало спорта.

Трехкратный чемпион поделился своим видением того, как устроена современная « » и в чем ее проблемы.

«Когда я был ребенком, все сводилось к эмоциям, получаемым от спорта, в который я влюбился, – а не к шоу, которое окружило спорт. Как для настоящего гонщика для меня это [шоу] не должно иметь значения.

Болид «Формулы-1» не особо живо ведет себя на городской трассе. Это не так захватывающе. Думаю, ему больше подходят настоящие гоночные трассы. Когда ты приезжаешь в Спа, Монцу – в подобные места, то там много эмоций и страсти.

Видеть там фанатов – это невероятно. Когда я запрыгиваю в болид, я чувствую огонь внутри. Я люблю пилотировать в подобных местах.

Я понимаю, что фанатам, возможно, нужно что-то, чем можно заняться недалеко от трека. Но, по-моему, гораздо важнее сделать так, чтобы они понимали, чем мы тут занимаемся с точки зрения спорта.

Большинство из них просто приходит, чтобы повеселиться, выпить, послушать игру диджеев или посмотреть на представление. Я могу заняться этим в любой точке мира. Я могу поехать на Ибицу, напиться в стельку и хорошо провести время. Но это этим занимаются на гонках.

Люди приезжают и становятся фанатами чего? Они хотят увидеть, быть может, своего любимого артиста, немного выпить со своими друзьями, потусить и устроить безумную ночь. Но они не понимают, чем мы занимаемся и что мы ставим на кон, чтобы достойно выступить.

Если бы спорт больше сосредотачивался именно на этих моментах и также больше объяснял, что делает команда на протяжении сезона, чего она пытается достичь, ради чего работает – на таких моментах…

Я считаю гораздо более важным обратить внимание как раз на это, чем устраивать повсюду эти беспорядочные шоу. Лично меня они не увлекают.

Я люблю страсть и эмоции в таких местах [как Лас-Вегас]. Я люблю Вегас, но не люблю пилотировать здесь болид», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й