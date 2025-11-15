  • Спортс
  • Ральф Шумахер о критике Элканна: «На месте Леклера послал бы своего менеджера к руководству и спросил, что это было»
12

Ральф Шумахер о критике Элканна: «На месте Леклера послал бы своего менеджера к руководству и спросил, что это было»

Шумахер не понимает критики Элканна в адрес Леклера.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о том, что с недоумением воспринял недавнюю критику со стороны президента «Феррари» Джона Элканна, который заявил, что пилотам стоит сосредоточиться на гонках, а не болтать в прессе.

По мнению Шумахера, у Леклера есть все поводы для возмущения данной ситуацией, в то время как критику в адрес Льюиса Хэмилтона немец считает обоснованной.

«На месте Шарля Леклера я бы задался вопросом – а какой во всем этом был смысл? Мне кажется, что Леклер прекрасно справляется со своей работой, выжимает максимум и из команды, и из себя самого. К тому же он приятный парень, который отлично вписывается в семью «Феррари». И он сам семейный человек, скоро собирается жениться.

Так что на месте Леклера я бы послал своего менеджера к руководству и спросил, что это вообще было. Я в таких ситуациях вместе со своим менеджером всегда выбирал план «Б», потому что не позволил бы себя дурить.

В то время как в случае с Льюисом Хэмилтоном ситуация вполне ясная. Это может оказаться самой дорогостоящей ошибкой с наймом гонщика в «Феррари» за очень долгое время. У Хэмилтона нет результатов, и я думаю, что это было небольшое предупреждение в его сторону. Сейчас Льюис просто недостаточно хорош. Думаю, и «Феррари», и Джон Элканн ожидали от него большего. Да, имя Хэмилтона благоприятно повлияло на цены акций, но не на результаты, к сожалению», – рассказал Шумахер.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
