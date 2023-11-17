Жак Вильнев женился в паддоке Гран-при Лас-Вегаса

Теги Феррари Уильямс Жак Вильнев светская хроника Формула-1 Джок Клиа Гран-при Лас-Вегаса Авто

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев женился.

Канадский гонщик заключил брак со своей подругой Джулией в паддоке Гран-при Лас-Вегаса. Ранее организаторы гонки объявили, что впервые в истории «Ф-1» открыли свадебную часовню.

Экс-инженер Вильнева в «Уильямсе» Джок Клиа, ныне работающий в «Феррари», исполнил роль шафера. Перед традиционной свадебной композицией Here Comes The Bride прозвучала музыкальная тема «Ф-1».

В Лас-Вегасе представили первую в «Ф-1» свадебную часовню

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Фото: соцсети Криса Медланда

2 комментария

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Lestyv
Вот это я понимаю, шоу-программа, а не эти ваши покатушки.
- Так, Жак, у нас там факап, люк закрепить забыли, машина в хлам, сессия остановлена, надо срочно как-то отвлечь внимание!
- Нуууу, есть у меня одна идейка
+14
0
+14
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Рама Рагимханов
4 или 5?
0
0
0
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