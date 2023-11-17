Жак Вильнев женился в паддоке Гран-при Лас-Вегаса
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев женился.
Канадский гонщик заключил брак со своей подругой Джулией в паддоке Гран-при Лас-Вегаса. Ранее организаторы гонки объявили, что впервые в истории «Ф-1» открыли свадебную часовню.
Экс-инженер Вильнева в «Уильямсе» Джок Клиа, ныне работающий в «Феррари», исполнил роль шафера. Перед традиционной свадебной композицией Here Comes The Bride прозвучала музыкальная тема «Ф-1».
В Лас-Вегасе представили первую в «Ф-1» свадебную часовню
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Фото: соцсети Криса Медланда
- Так, Жак, у нас там факап, люк закрепить забыли, машина в хлам, сессия остановлена, надо срочно как-то отвлечь внимание!
- Нуууу, есть у меня одна идейка