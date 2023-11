Жак Вильнев женился в паддоке Гран-при Лас-Вегаса

Чемпион «Формулы-1» 1997 года женился.

Канадский гонщик заключил брак со своей подругой Джулией в паддоке Гран-при Лас-Вегаса. Ранее организаторы гонки объявили, что впервые в истории «Ф-1» открыли свадебную часовню.

Экс-инженер Вильнева в « » Джок Клиа, ныне работающий в « », исполнил роль шафера. Перед традиционной свадебной композицией Here Comes The Bride прозвучала музыкальная тема «Ф-1».

Фото: соцсети Криса Медланда