Ферстаппен назвал Окона «тупым идиотом» после борьбы в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса

Ферстаппен и Окон сошлись на трассе в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Эстебан Окон были близки к контакту и остались недовольны действиями друг друга в первом сегменте.

«Это какая-то шутка, честно. Ферстаппен въехал в первый поворот как безумный», – сообщил команде гонщик « ».

«Что за тупой идиот», – произнес по радио представитель « ».

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Первая квалификация к Гран-при Лас-Вегаса. Холод и скользкая трасса, фаворитов нет

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