Ферстаппен назвал Окона «тупым идиотом» после борьбы в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса
Ферстаппен и Окон сошлись на трассе в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.
Пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Эстебан Окон были близки к контакту и остались недовольны действиями друг друга в первом сегменте.
«Это какая-то шутка, честно. Ферстаппен въехал в первый поворот как безумный», – сообщил команде гонщик «Альпин».
«Что за тупой идиот», – произнес по радио представитель «Ред Булл».
За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:
Первая квалификация к Гран-при Лас-Вегаса. Холод и скользкая трасса, фаворитов нет
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И всегда так когда кто-то по делу хает Макса, но фaнaтикoв никак не успокоить
Их борьба)