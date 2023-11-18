Ферстаппен назвал Окона «тупым идиотом» после борьбы в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса

Теги Ред Булл Формула-1 Эстебан Окон Макс Ферстаппен Альпин контент Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен и Окон сошлись на трассе в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Эстебан Окон были близки к контакту и остались недовольны действиями друг друга в первом сегменте.

«Это какая-то шутка, честно. Ферстаппен въехал в первый поворот как безумный», – сообщил команде гонщик «Альпин».

«Что за тупой идиот», – произнес по радио представитель «Ред Булл».

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Первая квалификация к Гран-при Лас-Вегаса. Холод и скользкая трасса, фаворитов нет

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11 комментариев

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Emma Nevskaia
Макс сказал то,о чем мы все думаем
+16
-3
+13
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うちはイタチ
Ответ Krem236
Заднеприводный заговорил 😂
ну так помолчи)
+8
-2
+6
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Zver
Но "тyп0й IдIот" здесь только самовозный чемпион.
+4
-1
+3
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Марат Кагин
и в чем он не прав? (имею ввиду в целом, а не эту конкретную ситуацию)
+3
-3
0
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Сергей Евсеев
Объясните, кто видел эту ситуацию. Как я понимаю, Ферстаппен начинал БК, а Окон его заканчивал? Правильно? Если так, то почему Окон не затормозил сразу после финишной отсечки? Или там другая ситуация была?
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ffmp
Есть в ветке 2-3 уникумов, которые имеют фейковые акки для подкрутки плюсов и минусов) Причем иногда крутят грамотно, иногда палятся, как сейчас. За 7 минут ни разу видел чтобы человека живые люди заминусовали на -7, или плюс 15))
И всегда так когда кто-то по делу хает Макса, но фaнaтикoв никак не успокоить
Их борьба)
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a_chip
Типичный максим в повороте🤦‍♂️
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dw4xbhdgb8
Ответ うちはイタチ
ну так помолчи)
Панчи школьников еще никогда не были так хороши
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Mortimer1
Ответ Zver
Но "тyп0й IдIот" здесь только самовозный чемпион.
Есть такое. Даже в Q3 не смог попасть в Вегасе, лооол)
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