Норрис был отправлен в больницу для прохождения дополнительного медобследования

Норриса отправили в больницу после аварии на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » сошел с дистанции гонки в начале гонки, разбив болид после удара об стену при прохождении поворотов.

Сначала Норрис после аварии был доставлен в местный медицинский центр, а затем отправлен в местную больницу. Однако в команде отметили, что дополнительное медицинское обследование нужно провести исключительно в качестве меры предосторожности.

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