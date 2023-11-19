Норрис был отправлен в больницу для прохождения дополнительного медобследования

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Лас-Вегаса Авто

Норриса отправили в больницу после аварии на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Макларена» сошел с дистанции гонки в начале гонки, разбив болид после удара об стену при прохождении поворотов.

Сначала Норрис после аварии был доставлен в местный медицинский центр, а затем отправлен в местную больницу. Однако в команде отметили, что дополнительное медицинское обследование нужно провести исключительно в качестве меры предосторожности.

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