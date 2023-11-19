Серхио Перес: «Не ожидал от Леклера атаки в самом конце гонки»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Перес остался доволен выступлением на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги гонки, отметил, что был рад тому, как отыгрался после неудачного инцидента в начале заезда.

«Начало гонки вышло трудным, машина сразу получила повреждения. Мы сломали переднее антикрыло, в результате чего откатились фактически в самый конец пелотона.

После этого мы пробивались наверх, обгоняя одну машину за другой, все шло хорошо. Мы сильно провели первый отрезок и смогли вернуться в борьбу.

Появление на трассе машины безопасности вернуло нас в гонку. Я сумел обогнать Шарля Леклера, но обогнав – не сумел достаточно от него оторваться. Из-за настроек антикрыла моя скорость на прямых была чуть ниже, чем у конкурентов.

А затем к нам подъехал Макс и обогнал нас обоих. Трудностей добавляли и внезапные порывы ветра. Из-за этого я пару раз блокировал колеса на торможении, но, к счастью, удержал машину на трассе.

Что касается борьбы с Шарлем в самом конце, то я просто не ожидал от него атаки. Он был в 0,7 секунды позади, а потом внезапно оказался рядом в зоне торможения. И он, и Макс отлично провели гонку», – рассказал Перес.

Гран-при Лас-Вегаса: аварии, героический Леклер, штраф Ферстаппена, битва трех машин за победу

2 комментария

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Minuvert
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Called the Record Breaker
Уроки не пройдены. Вчера Ал, седня Шарлотта
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