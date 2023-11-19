«Ред Булл» побил рекорд «Мерседеса» по победам за сезон

«Ред Булл» установил новый рекорд «Формулы-1» по числу выигранных Гран-при за год.

Коллектив из Милтон-Кейнса одержал 20 побед в 2023-м: 18 раз быстрейшим оказывался , дважды – новый вице-чемпион .

Ранее достижение принадлежало « ». В 2016 году и выиграли на двоих 19 Гран-при.

Кроме того, «Ред Булл» поставил рекорд команды по подиумам за сезон (29), но не дотянется до показателя «Мерседеса»-2016 (33). В прошлом году «Ред Булл» завоевал 28 призовых мест.

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