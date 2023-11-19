«Ред Булл» побил рекорд «Мерседеса» по победам за сезон

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» установил новый рекорд «Формулы-1» по числу выигранных Гран-при за год.

Коллектив из Милтон-Кейнса одержал 20 побед в 2023-м: 18 раз быстрейшим оказывался Макс Ферстаппен, дважды – новый вице-чемпион Серхио Перес.

Ранее достижение принадлежало «Мерседесу». В 2016 году Льюис Хэмилтон и Нико Росберг выиграли на двоих 19 Гран-при.

Кроме того, «Ред Булл» поставил рекорд команды по подиумам за сезон (29), но не дотянется до показателя «Мерседеса»-2016 (33). В прошлом году «Ред Булл» завоевал 28 призовых мест.

«Ред Булл» впервые в истории занял первые два места в личном зачете

Ферстаппен вышел на 3-е место по победам в истории «Ф-1», сравнявшись с Феттелем

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6 комментариев

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Paninaro
Чудовищный самовоз. Ньюи - гений.
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Сергей Евсеев
Хэмилтон + Росберг = Ферстаппен. Если в Абу-Даби выиграет, то сравняется по победам за сезон с ними двумя.
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hypnotoad94
У Хэма и Росберга было 10-9 по победам в том сезоне, небольшой нюанс
+1
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