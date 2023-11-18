Карлос Сайнс: «Удивлен, что у руководящего органа нет полномочий действовать в случае форс-мажорных обстоятельств. Ожидал от «Ф-1» большего»

Отказ ФИА рассмотреть запрос на отмену штрафа вызвал у Сайнса недоумение.

Пилот «Феррари» признал, что остался разочарован такой позицией «Формулы-1» и ФИА.

попал в аварию, когда его машина оказалась повреждена отсоединившейся крышкой канализационного люка. В результате инцидента на болиде Сайнса пришлось заменить двигатель, что привело к штрафу и потере 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Лас-Вегаса.

В « » подавали в запрос с просьбой без штрафа заменить двигатель, учитывая то, что повреждения болида были получены в результате форс-мажорных обстоятельств. Однако в ФИА ответили на запрос отказом, сославшись на то, что стюарды не располагают полномочиями для принятия подобных решений:

«На трассе возникла проблема с безопасностью. И в результате данной проблемы с безопасностью трассы моя машина была уничтожена. Моим механикам пришлось пять часов подряд трудиться, собирая для меня фактически новую машину. И при всем при этом я получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке – за то, на что вообще никак не мог повлиять.

Я просто разочарован. И в то же время я не удивлен, потому что в этом году было довольно много случаев, в которых « » доказала, что с такими ситуациями можно справляться намного лучше.

Я удивлен, что у руководящего органа нет полномочий действовать в случае форс-мажорных обстоятельств – например, отменить штраф в настолько очевидной ситуации, когда абсолютно ясно, что ни команда, ни пилот вообще никак не могли повлиять на случившееся.

Так что я даже не знаю. Регламента, действия руководящего органа, команд, просто не знаю. Честно говоря, в данной ситуации я ожидал от «Формулы-1» большего».

Считается, что восемь из девяти команд поддерживали запрос «Феррари» разрешить без штрафа заменить двигатель на болиде Сайнса. А единственной командой, которая выступала против, был «Мерседес». Что объясняется соперничеством «Феррари» и « » в борьбе за второе место в Кубке конструкторов:

«Безусловно, кто-то из команд-конкурентов точно выступал за то, чтобы я получил штраф. Что меня немного удивляет.

В остальном, я слишком долго выступаю в «Формуле-1» и все прекрасно понимаю – это бизнес, в борьбе за позицию в Кубке конструкторов вовлечены слишком большие деньги, и так далее. Просто лично я сильно разочарован этой ситуацией и позицией «Ф-1» и ФИА».

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