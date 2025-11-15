Джонатан Уитли: «Нужно не сбавлять обороты, и тогда «Ауди» станет претендентом на титул в «Ф-1» к концу десятилетия»

Уитли обозначил цели «Ауди» в «Ф-1».

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли рассказал о целях, которые стоят перед командой на ближайшее будущее.

Команда, которая сейчас выступает под маркой «Заубер », в следующем году сменит название на «Ауди » и получит заводской статус, используя собственные двигатели.

«Они [совет директоров «Ауди»] поставили перед нами вполне реалистичные цели. Они хорошо понимают, какой путь нам предстоит пройти, они прекрасно понимают и то, сколько времени это может занять, какие ступени на этом пути нужно будет преодолеть, что для успеха нам потребуется найти все необходимые компоненты.

Так что главная цель в том, чтобы не сбавлять обороты и продолжать работу, которую мы начали в этом году. Нужно не сбавлять обороты, и тогда «Ауди» станет претендентом на титул к концу этого десятилетия», – рассказал Уитли.

Главный бриллиант «Ф-1» в США близок к краху? $600 млн инвестиций не окупаются!