Ландо Норрис: «Болид заземлился, я потерял заднюю часть и врезался в стену»

Норрис объяснил серьезную аварию в Вегасе.

Гонщик « » врезался в барьеры на первых кругах Гран-при Лас-Вегаса, после чего был отправлен в больницу на обследования. Некоторые соперники Ландо до аварии видели, что днище его машины касается асфальта.

«Болид просто заземлился, я потерял заднюю часть и врезался в стену. Не так мы хотели завершить уик-энд, особенно учитывая, что темп [Пиастри] выглядел многообещающе.

Большое спасибо медицинским работникам, которые меня проверили, а также команде за работу, которую они вложат в машину», – заявил Ландо.

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