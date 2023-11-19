Ландо Норрис: «Болид заземлился, я потерял заднюю часть и врезался в стену»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Лас-Вегаса Авто

Норрис объяснил серьезную аварию в Вегасе.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис врезался в барьеры на первых кругах Гран-при Лас-Вегаса, после чего был отправлен в больницу на обследования. Некоторые соперники Ландо до аварии видели, что днище его машины касается асфальта.

«Болид просто заземлился, я потерял заднюю часть и врезался в стену. Не так мы хотели завершить уик-энд, особенно учитывая, что темп Оскара [Пиастри] выглядел многообещающе.

Большое спасибо медицинским работникам, которые меня проверили, а также команде за работу, которую они вложат в машину», – заявил Ландо.

Норрис разбил болид на 4-м круге Гран-при Лас-Вегаса

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5 комментариев

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Lestyv
Выглядело зловеще в трансляции. Слава богу, жив-здоров
+3
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ilia rus
Да весь уик-енд болиды ужасно искрили, я не удивлен что кто-то на брюхо сел, Ландо жаль
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Запах Свободы
Ответ 1CEMAN
почти на ровном месте улетел в стену
в том и дело, что место было неровное - скоростной участок со сменой направления, сразу после старта, шины холодные. вероятно, Ландо перестарался, взяв чуть больше скорости, чем позволяла машина и условия на трассе. такое случается
+2
-2
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