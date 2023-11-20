MotoGP. Хорхе Мартин: «Шина «Мишлен» украла у меня титул, я потерял 1,5 секунды темпа за день»

Мартин обвинил «Мишлен» в «украденном» титуле MotoGP.

Пилот « » Хорхе Мартин выиграл спринт на Гран-при Катара, однако в гонке испытывал существенные трудности как на старте, так и по ходу всей дистанции – по мнению испанца, из-за плохой задней покрышки «Мишлен». Мартин финишировал десятым, в то время как лидер сезона из « » занял второе место.

Хорхе сохраняет шансы на чемпионство перед решающим (соперников разделяет 21 очко, в спринте и гонке разыгрывается 37), однако настроен весьма пессимистично.

«Сложно это понять. Выглядело, будто я разучился пилотировать. Думаю, вы видели на старте, как прокручивалась задняя покрышка – она была как камень. Обычно такое происходит, когда трасса грязная – все было не так, поскольку это стартовая решетка – или когда на шине проехали где-то 30 кругов, но она была новой.

Так что можете сами предположить, что случилось. С этого момента я пытался контролировать ситуацию, но с задней покрышкой ощущения были такими, будто я падаю в каждом повороте.

Жаль, что чемпионат так сложился, после такого прекрасного сезона и упорной работы. Я чувствую, что [«Мишлен»] украла у меня [титул] – до гонки я считал, что мог [одержать победу]. Теперь все очень тяжело. Но какая разница. Трудно понять, что именно произошло.

Неприемлемо, что судьбу титула MotoGP решает шина. Полагаю, даже [«Мишлен»] не понимает, что случилось. Наверное, она хочет не решать судьбу чемпионства, а показывать конкурентоспособность – я на это надеюсь. В таком случае надо предоставлять нам равные условия.

Но я потерял 1,5 секунды темпа за один день. Мне кажется, что я не разучился пилотировать, [«Мишлену»] надо прибавить и проанализировать ситуацию, чтобы подобное не повторялось.

Надеюсь, я буду бороться за титулы в будущем, но сейчас я ощущаю огромное поражение, потому что теперь [стать чемпионом] очень тяжело.

В какой-то момент я начал смеяться, ведь нельзя сказать, что меня победили на трассе. Поверьте, в равных условиях я бы их обыграл. Но в какой-то момент я просто чувствовал отчаяние, был разочарован.

Я словно пережил отношения, которые уложились в 40 минут. Я испытал все эмоции, но, естественно, я разочарован, потому что, на мой взгляд, я заслужил этот титул, а сегодня мы потерпели большое поражение», – заявил Мартин.

В « » сообщили, что анализируют ситуацию с шиной Мартина. Компания подтвердила, что покрышка не была использована до Гран-при.

MotoGP. Гран-при Катара. Ди Джанантонио одержал первую победу, Баньяя стал 2-м и нарастил отрыв перед развязкой сезона, Марини – 3-й, Мартин – 10-й