WRC. Ралли Японии. Эванс выиграл последний этап сезона у Ожье и Рованперы
Элфин Эванс одержал победу по итогам заключительного этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2023 – Ралли Японии.
«Тойота» заняла все три призовых места: компанию Эвансу составили Себастьян Ожье, проводивший избранные гонки в 2023-м и проигравший Элвину более минуты, и действующий чемпион Калле Рованпера.
Победа стала для валлийца третьей в году и восьмой в карьере.
Рованпера завершил сезон с 250 очками. В топ-5 чемпионата финишировали Эванс (216), Тьерри Невилль («Хендэ», 189), Отт Тянак («Форд», 189) и Ожье (133).
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