WRC. Ралли Японии. Эванс выиграл последний этап сезона у Ожье и Рованперы

одержал победу по итогам заключительного этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2023 – .

« » заняла все три призовых места: компанию Эвансу составили , проводивший избранные гонки в 2023-м и проигравший Элвину более минуты, и действующий чемпион Калле Рованпера.

Победа стала для валлийца третьей в году и восьмой в карьере.

Рованпера завершил сезон с 250 очками. В топ-5 чемпионата финишировали Эванс (216), Тьерри Невилль («Хендэ», 189), Отт Тянак (« », 189) и Ожье (133).

Сириль Абитебуль: «Хочу сделать Тянака нашим Ферстаппеном, «Хендэ» – «Ред Булл» WRC»

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