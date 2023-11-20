Тото Вольфф: «У «Мерседеса» и «Феррари» почти равные очки, с нормальным гоночным директором все должно быть в порядке в Абу-Даби»

Теги ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Майкл Маси Гран-при Лас-Вегаса Авто

Вольфф сделал отсылку к Маси, рассуждая о борьбе с «Феррари» в Абу-Даби.

«Мерседес» начнет решающий этап сезона – Гран-при Абу-Даби – с преимуществом в четыре очка над «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. В 2021 году исполнительный директор немецкой команды Тото Вольфф стал свидетелем ошибки Майкла Маси, который в тот момент был гоночным директором «Формулы-1», и последовавшего поражения Льюиса Хэмилтона в битве за титул с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Тогда гонщики прибыли в Абу-Даби с равным количеством баллов.

«Мы подходим к этапу с почти одинаковыми очками. С нормальным гоночным директором все должно быть в порядке. Так что давайте гоняться, все решится в последний уик-энд.

[«Феррари»] очень быстра, команда здорово себя проявила. Полагаю, мы могли быть на равных [на Гран-при Лас-Вегаса], но результат говорит о другом, так что давайте гоняться.

Если честно, второе место станет позитивным завершением сезона, но я не буду особенно праздновать, окажемся мы вторыми или третьими», – сказал Вольфф.

«Мерседес» и «Феррари» разделяют 4 очка в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов перед финалом сезона

Тото Вольфф: «Печально – еще одна гонка, где у «Мерседеса» есть темп, но нет результата»

8 комментариев

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Dani Schestov
Какая ещё "ошибка"?
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Grigpar
Если бы решение Масси было ошибкой, уже давным-давно бы все отменили. Там даже сопротивления от Мерседеса не было, кроме криков "Ноу Масси, ноу. Зис ис со нот райт". Но так вопросы не решаются.
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grag68
Ответ Grigpar
Если бы решение Масси было ошибкой, уже давным-давно бы все отменили. Там даже сопротивления от Мерседеса не было, кроме криков "Ноу Масси, ноу. Зис ис со нот райт". Но так вопросы не решаются.
А какое должно быть сопротивление? Масси они выкинули. Разве только ещё в гражданский суд подать
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Bzz Pvz
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orkolm
Ответ Alex Sin
Горит до сих пор и никак не потухает. А вообще то, эта музыка будет вечна. Снять ответственность с себя за свой косяк(не позвали пилота на пит и не сменили шины) и переложить на Маси всегда легче. А вообще то финал Абу-Даби 21 года. Это лучшее что я видел в Ф1 за более чем 25 лет. Воплю, слюни и слёзы команды, которая издевалась над Ф1 долгие 8 лет, наконец то получила по заслугам. Отлились кошки мышкины слёзки.
"Свой косяк"? То есть им нужно было предугадать что дирекция нарушит регламент? Если бы Хэмилтон поехал на пит, то Макс бы сделал противоположное. По регламенту гонка не должна была быть продолжена, т.к. не было времени пропустить всех.
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