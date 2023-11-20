Тото Вольфф: «У «Мерседеса» и «Феррари» почти равные очки, с нормальным гоночным директором все должно быть в порядке в Абу-Даби»

Вольфф сделал отсылку к Маси, рассуждая о борьбе с «Феррари» в Абу-Даби.

«Мерседес» начнет решающий этап сезона – Гран-при Абу-Даби – с преимуществом в четыре очка над «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. В 2021 году исполнительный директор немецкой команды Тото Вольфф стал свидетелем ошибки , который в тот момент был гоночным директором «Формулы-1», и последовавшего поражения в битве за титул с из « ». Тогда гонщики прибыли в Абу-Даби с равным количеством баллов.

«Мы подходим к этапу с почти одинаковыми очками. С нормальным гоночным директором все должно быть в порядке. Так что давайте гоняться, все решится в последний уик-энд.

[«Феррари»] очень быстра, команда здорово себя проявила. Полагаю, мы могли быть на равных [на Гран-при Лас-Вегаса], но результат говорит о другом, так что давайте гоняться.

Если честно, второе место станет позитивным завершением сезона, но я не буду особенно праздновать, окажемся мы вторыми или третьими», – сказал Вольфф.

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