Промоутер Гран-при Лас-Вегаса о том, что Ферстаппен почувствовал себя «клоуном»: «Дерзко. Может, Макс нервничает»

Промоутер Гран-при Лас-Вегаса прокомментировал резкие слова Ферстаппена.

Гонщик « » Макс Ферстаппен сообщил, что «выглядел как клоун» во время церемонии открытия этапа. Стив Хилл, исполнительный директор компании LVCVA, организующей Гран-при Лас-Вегаса, предположил, что чемпион «нервничает».

«Макс дерзко высказался по поводу гонки, честно говоря. Не знаю, может, потому что он нервничает, но это тоже добавляет остроты», – заявил Хилл.

По мнению менеджера, этап окажется в плюсе вне зависимости от того, одержит ли нидерландец очередную победу:

«Я считаю, взгляд на борьбу немного отличается, ведь это Вегас, и это наш первый сезон. Есть два исхода: либо Ферстаппен снова побеждает и становится крайне подходящим победителем для первой гонки в Лас-Вегасе. Один из величайших пилотов в истории в одном из величайших городов в истории, в первой гонке – думаю, это очень логичный сценарий.

Разумеется, есть шанс, что он не выиграет, что кто-то его опередит. Это станет большим событием. Случится это или нет, мы так или иначе получим возможность наблюдать за величием в Лас-Вегасе. Такие вещи важнее всего в любом виде спорта».

«Выглядишь как клоун на церемонии открытия. 99 процентов шоу и один процент спорта». Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса

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