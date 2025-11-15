Квят проиграл гонку болиду под управлением искусственного интеллекта на трассе Гран-при Абу-Даби

Квят уступил в гонке против болида под управлением ИИ.

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят проиграл в гонке против болида, управление которым находилось под контролем искусственного интеллекта.

Квят работает с организаторами «Автономной гоночной серии Абу-Даби», в рамках которых между собой на трассе соревнуются болиды, которыми управляют разные программы искусственного интеллекта. Шасси для серии были построены «Далларой».

В рамках шоу заезда длиною 10 кругов задачей Квята, стартуя позади болида под управлением ИИ, было обогнать соперника. На этот раз Квяту не удалось этого сделать.

Ранее Квят уже дважды участвовал в подобных заездах и оба раза выходил из них победителем. В первом случае Квят в 2024 году на трассе в Абу-Даби обогнал болид под управлением ИИ на 10 секунд. В прошлом ноябре во втором заезде на «Сузуке» болид под управлением ИИ во время гонки попал в аварию.

