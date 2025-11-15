Джордж Расселл: «У шин должна быть четкая разница в плане падения темпа. Для «Пирелли» это непростая задача»
Пилот «Мерседеса» считает, что для улучшения зрелищности гонок комплекты шин должны строго отличаться с точки зрения устойчивости.
По словам Расселла, комплектам нужна идеальная разница в степени износа: так, если говорить о гонке длиной в 60 кругов, «хард» должен изнашиваться через 30 кругов, «медиум» – через 20, «софт» – через 10.
«Как пилоты мы хотим управлять лучшими, быстрейшими и самыми интересными машинами. Но нас только 20, и нужно понимать, что за спортом каждую неделю наблюдает еще больше 10 миллионов фанатов.
У шин должна быть четкая разница в плане падения темпа. Для «Пирелли» это непростая задача. У каждой трассы свое покрытие, очень сложно разработать комплекты [с учетом всех особенностей]. Если бы везде было одинаковое покрытие, то все было бы проще», – сказал Расселл.
