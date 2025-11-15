  • Спортс
  • Джордж Расселл: «У шин должна быть четкая разница в плане падения темпа. Для «Пирелли» это непростая задача»
8

Джордж Расселл: «У шин должна быть четкая разница в плане падения темпа. Для «Пирелли» это непростая задача»

Расселл высказался о проблеме с устойчивостью шин в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» считает, что для улучшения зрелищности гонок комплекты шин должны строго отличаться с точки зрения устойчивости.

По словам Расселла, комплектам нужна идеальная разница в степени износа: так, если говорить о гонке длиной в 60 кругов, «хард» должен изнашиваться через 30 кругов, «медиум» – через 20, «софт» – через 10.

«Как пилоты мы хотим управлять лучшими, быстрейшими и самыми интересными машинами. Но нас только 20, и нужно понимать, что за спортом каждую неделю наблюдает еще больше 10 миллионов фанатов.

У шин должна быть четкая разница в плане падения темпа. Для «Пирелли» это непростая задача. У каждой трассы свое покрытие, очень сложно разработать комплекты [с учетом всех особенностей]. Если бы везде было одинаковое покрытие, то все было бы проще», – сказал Расселл.

Джордж Расселл: «В следующем году в «Ф-1» будет очень много обгонов в совершенно нехарактерных местах трассы»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1-Gate.com
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoФормула-1
Пирелли
