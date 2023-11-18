Макс Ферстаппен об инциденте с Оконом в квалификации: «Если ты подрезал меня, то я тоже подрежу тебя»

Ферстаппен объяснил ситуацию с Оконом в квалификации в Лас-Вегасе .

Пилот « » прокомментировал инцидент, произошедший между ним и гонщиком « » в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса: во время круга француза внезапно решил подрезать соперника в первом повороте.

«Все просто пытались создать отрыв, и внезапно он выехал, как дурак, между двумя дрифтующими болидами. Он уже почти ехал позади меня перед 14-м поворотом. Так что я оставил место для еще одного болида, а он затем просто попытался подрезать меня в последнем повороте, чтобы начать свой круг. Я подумал: «Если ты подрезал меня, то я тоже подрежу тебя в первом повороте», – пояснил Ферстаппен.

Также трехкратный чемпион поделился ожиданиями от гонки, где благодаря штрафу Карлоса Сайнса в 10 позиций он стартует со второго места.

«Во втором сегменте казалось, что мы, возможно, не попадем даже в первую тройку. Думаю, мы добились лучшего результата. Я также вполне доволен своим кругом. Там было не так много ошибок. Мы просто были недостаточно хороши на одном круге. Это просто одна из тех трасс, где «Феррари», очевидно, очень сильна на одном круге. Надеюсь, конечно, что завтра мы снова будем первыми».

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й