Управляющий директор «Альпин»: «Не смогли бы работать в аэродинамической трубе с машиной 2026 года, продолжая развивать машину 2025 года»

В «Альпин» объяснили отказ от доработки болида 2025 года.

Управляющий директор «Альпин » Стив Нильсен рассказал о причинах, по которым команда рано прекратила работу над развитием нынешнего болида, вместо этого сосредоточившись на подготовке новой машины к сезону-2026.

По словам Нильсена, в «Альпин» считают параллельную разработку в аэродинамической трубе двух разных по конструкции болидов неэффективным подходом.

«Это решение было правильным. На самом деле мы были весьма удивлены тем, как много команд из числа наших конкурентов очень долго по ходу сезона продолжали работу над развитием текущих болидов.

Например, в «Хаасе» привезли на этап в Остин крупное аэродинамическое обновление. Мы такого не ожидали. Но, как бы то ни было, мы довольны ситуацией, мы ясно видим свою цель.

Просто чтобы прояснить ситуацию [и сложности, связанные параллельной работой]…у большинства команд есть доступ только к одной аэродинамической трубе. И этот вопрос в любом случае регулируется правилами. То есть мы бы не смогли работать в аэродинамической трубе с машиной 2026 года, продолжая развивать машину 2025 года.

Ну, то есть вы, конечно, можете параллельно заниматься работой над двумя машинами, но это просто будет крайне неэффективно. Потому что вы должны убирать из трубы одну модель и устанавливать другую, тратя на это время, доступное для работы, заново проводить калибровку и так далее. На это вы будете тратить часы и дни.

Так что мы посчитали, что лучшим для «Альпин» вариантом, предполагающий наибольший прогресс, будет отказаться от развития болида этого года. При этом на предсезонных тестах в Бахрейне болид «Альпин» смотрелся достаточно конкурентоспособно. Так что да, мы удивлены тем объемом работы, которые конкуренты выполнили над своими машинами», – рассказал Нильсен.

