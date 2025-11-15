  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Управляющий директор «Альпин»: «Не смогли бы работать в аэродинамической трубе с машиной 2026 года, продолжая развивать машину 2025 года»
0

Управляющий директор «Альпин»: «Не смогли бы работать в аэродинамической трубе с машиной 2026 года, продолжая развивать машину 2025 года»

В «Альпин» объяснили отказ от доработки болида 2025 года.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен рассказал о причинах, по которым команда рано прекратила работу над развитием нынешнего болида, вместо этого сосредоточившись на подготовке новой машины к сезону-2026.

По словам Нильсена, в «Альпин» считают параллельную разработку в аэродинамической трубе двух разных по конструкции болидов неэффективным подходом.

«Это решение было правильным. На самом деле мы были весьма удивлены тем, как много команд из числа наших конкурентов очень долго по ходу сезона продолжали работу над развитием текущих болидов.

Например, в «Хаасе» привезли на этап в Остин крупное аэродинамическое обновление. Мы такого не ожидали. Но, как бы то ни было, мы довольны ситуацией, мы ясно видим свою цель.

Просто чтобы прояснить ситуацию [и сложности, связанные параллельной работой]…у большинства команд есть доступ только к одной аэродинамической трубе. И этот вопрос в любом случае регулируется правилами. То есть мы бы не смогли работать в аэродинамической трубе с машиной 2026 года, продолжая развивать машину 2025 года.

Ну, то есть вы, конечно, можете параллельно заниматься работой над двумя машинами, но это просто будет крайне неэффективно. Потому что вы должны убирать из трубы одну модель и устанавливать другую, тратя на это время, доступное для работы, заново проводить калибровку и так далее. На это вы будете тратить часы и дни.

Так что мы посчитали, что лучшим для «Альпин» вариантом, предполагающий наибольший прогресс, будет отказаться от развития болида этого года. При этом на предсезонных тестах в Бахрейне болид «Альпин» смотрелся достаточно конкурентоспособно. Так что да, мы удивлены тем объемом работы, которые конкуренты выполнили над своими машинами», – рассказал Нильсен.

Главный бриллиант «Ф-1» в США близок к краху? $600 млн инвестиций не окупаются!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoАльпин
техника
Стив Нильсен
регламент
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер о Стролле и Алонсо: «В квалификациях – ноль против бесконечности. Стоит снять розовые очки»
сегодня, 20:01
Карун Чандок: «Ред Булл» нужны два гонщика, иначе команда проиграет гонку обновлений в 2026-м»
сегодня, 19:23
Валттери Боттас о проблемах Хэмилтона: «Некоторые недооценили Леклера»
сегодня, 18:46
Комментатор Джейкс: «Бермэну всегда было суждено занять место в «Феррари»
сегодня, 18:17
Джанкарло Минарди: «Элканн должен быть отцовской фигурой, критиковать пилотов «Феррари» внутри команды, но не публично»
сегодня, 17:42
Беццекки сделал «предложение» байку после победы в MotoGP: «Априлия» ответила «да». Заберу ее домой – пришлось спросить»
сегодня, 17:05
Дэймон Хилл о словах Элканна: «Хэмилтон и Леклер вряд ли скажут, что в «Феррари» все прекрасно, если это очевидно не так»
сегодня, 16:20
Нико Хюлькенберг о прогрессе: «Что ж, просто взялся за дело… и продолжил работать»
сегодня, 15:59
Управляющий директор «Альпин»: «Мерседес» был очень успешен после 2014-го. Но это не значит, что в этот раз все будет так же»
сегодня, 15:26
Андреа Стелла: «Макларен» предпринял шаги, чтобы улучшить темп в Вегасе»
сегодня, 15:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото