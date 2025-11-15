Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Решение по составу пилотов вы можете не узнать до понедельника после Гран-при Абу-Даби»

В «Рейсинг Буллз» объяснили затяжку с решение по составу пилотов.

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн рассказал о том, что команда не спешит с принятием решения по составу пилотов на следующий сезон главным образом из-за того, что занята борьбой за 6-е место в Кубке конструкторов.

Считается, что Изак Аджар в следующем сезоне должен стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл », а в «Рейсинг Буллз » вместе с Лиамом Лоусоном будет выступать пилот «Ф-2» и молодежной системы «Ред Булл» Арвид Линдблад. Однако официально решение по составу обеих команд до сих пор не принято.

«Нет, совсем нет, прямого отношения к переходу на новый технический регламент это не имеет. Мы сами ведем плотную борьбу в чемпионате [за 6-е место в Кубке конструкторов], так еще и «Ред Булл» ведет такую же борьбу [за 2-е место].

Так что нам просто нужно немного стабильности, ведь борьба, вполне вероятно, будет идти до самого конца сезона. Так что о решении по составу пилотов вы можете не узнать до понедельника после Гран-при Абу-Даби. Мы сами не знаем, когда будет объявлено о решении, но по понятной причине, а к новому регламенту 2026 года это не имеет никакого отношения», – рассказал Пермейн.

