Сириль Абитебуль: «Когда я подписал Риккардо, то сказал подруге: «Выпьем за то, что меня уволят из «Рено» через 2 года»

Абитебуль предполагал, что будет уволен, когда подписывал Риккардо в «Рено».

Бывший глава команды «Рено» в «Формуле-1», а ныне руководитель «Хендэ» в WRC Сириль Абитебуль поделился мыслями о работе с , который «эгоистично» бросил коллектив.

Риккардо отправился из «Рено» в « » в 2021 году. Дэн провел два сезона в британской команде, а в настоящий момент является пилотом « ». Абитебуля уволили из «Рено» в начале 2021 года.

«Он принял решение в апреле или мае [2020-го]. Мир по-прежнему находился в тупике [из-за пандемии], мы не знали, когда вернемся на трассу и вернемся ли вообще. Я считаю, это очень ранний переход, немного эгоистичный. В конце концов, он дал команде лишь один сезон, и я действительно воспринял это решение плохо. Плохо.

Конечно, [я воспринял выбор на свой счет] поскольку рассматривал это как личный отказ. Я принял это близко к сердцу, признаю. И я понимал, какими окажутся последствия.

В команде происходили структурные и организационные перемены. Мы добивались прогресса, но не находились на уровне «Ред Булл». Он пришел из налаженной среды, из «Ред Булл», и это неизбежно воспринималось как понижение.

Для него это было тяжело с психологической точки зрения. Гран-при Баку 2019 года сложился абсолютно ужасно, он допускал ошибку за ошибкой. В двух словах, он оказался совершенно не в своей тарелке, и это осложнило ситуацию для нас.

Я не предполагал, что сезон-2019 получится настолько трудным и, напротив, не ожидал, что в 2020-м случится ковид, глобальная пандемия, которая все заблокирует и во время которой он решит завершить контракт в конце года. Конечно, я такого не ожидал.

И не думаю, что переход произошел бы после такого успешного сезона-2020 с подиумами и хорошим болидом. Если бы мы допустили меньше ошибок, то могли стать третьими в чемпионате. Год сложился гораздо лучше, чем мы предполагали. В то же время пришлось переключиться на что-то еще, мы подписали Фернандо Алонсо.

Я полностью переключился, и вряд ли у нас была хоть малейшая возможность обсудить, жалеет ли [Риккардо] об этом, жалеем ли мы. Как бы то ни было, если для меня вопрос закрыт, значит, он закрыт. Не думаю, что [Риккардо] мог представить такой прогресс в плане машины – и мы тоже. Я могу понять его стратегию. «Макларен» «продал» ему много добра, чтоб его заполучить, но это часть игры. У Риккардо всегда была проблема со своевременностью: он слишком рано ушел от нас и слишком рано ушел из « », – рассказал француз в подкасте Dans La Boîte À Gants.

Абитебуль признал, что «Рено» не была готова к гонщику уровня Риккардо в 2018-м, когда договорилась с Даниэлем:

«В глубине душе я знал, что это слишком рано, даже если мы не можем ему сказать: «Возвращайся через год».

В тот вечер я пошел в свой любимый ресторан с Марселе со своей подругой и сказал ей: «Сегодня мы выпьем за две вещи. Во-первых, за то, что мы подписали Риккардо, прекрасного пилота. Во-вторых, за то, что меня уволят через два года».

Когда заключаешь двухлетний контракт, это в конечном счете говорит о том, что команда еще не достигла нужного уровня. И в итоге трансфер потенциально можно рассматривать как плохое решение.

Как бы то ни было, сейчас у меня смешанные чувства. С другой стороны, я не облажался с прогнозом».

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