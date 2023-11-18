Фанатам, удаленным перед 2-й практикой в Лас-Вегасе, предложили купоны на атрибутику на $200

Гран-при Лас-Вегаса пока не собирается возвращать деньги болельщикам, купившим билеты на две практики в четверг.

Фанаты «Формулы-1» рассчитывали увидеть два часа заездов, но в итоге получили возможность понаблюдать за болидами примерно в течение восьми минут. После инцидентов с люком первая практика была завершена красными флагами, а перед второй сессией, которая была отложена до 2:30 по местному времени, зрителей удалили с трибун.

Организаторы объяснили решение переработкой маршалов, следящих за безопасностью на трибунах, невозможностью по закону продлить смены водителей автобусов, а также необходимостью подготовить фан-зоны к следующему дню.

Болельщикам с билетами на один день предложили купоны на 200 долларов. Их можно будет потратить на покупку атрибутики в официальном магазине этапа. Организаторы не стали извиняться перед зрителями, хотя отметили их «терпение».

«Мы ценим, что вы проявили терпение, пока мы исправляли ситуацию. Нам было нелегко принять такое решение», – говорится в заявлении.

«Ф-1» полицией зачищала трибуны от фанатов перед заездами на Гран-при Вегаса! Это вообще как?

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