Фанатам, удаленным перед 2-й практикой в Лас-Вегасе, предложили купоны на атрибутику на $200

Теги Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Гран-при Лас-Вегаса пока не собирается возвращать деньги болельщикам, купившим билеты на две практики в четверг.

Фанаты «Формулы-1» рассчитывали увидеть два часа заездов, но в итоге получили возможность понаблюдать за болидами примерно в течение восьми минут. После инцидентов с люком первая практика была завершена красными флагами, а перед второй сессией, которая была отложена до 2:30 по местному времени, зрителей удалили с трибун.

Организаторы объяснили решение переработкой маршалов, следящих за безопасностью на трибунах, невозможностью по закону продлить смены водителей автобусов, а также необходимостью подготовить фан-зоны к следующему дню.

Болельщикам с билетами на один день предложили купоны на 200 долларов. Их можно будет потратить на покупку атрибутики в официальном магазине этапа. Организаторы не стали извиняться перед зрителями, хотя отметили их «терпение».

«Мы ценим, что вы проявили терпение, пока мы исправляли ситуацию. Нам было нелегко принять такое решение», – говорится в заявлении.

«Ф-1» полицией зачищала трибуны от фанатов перед заездами на Гран-при Вегаса! Это вообще как?

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6 комментариев

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Minuvert
Свинское отношение, клиент всегда не прав
+7
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Антон Якимцев
Атрибутика в магазинах после этого поднялась в цене на 100%
+6
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Lestyv
Просто оставлю это здесь. Тото Вольф: "Организация, которая старается задавать новые стандарты в «Формуле-1»"
+3
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Roman Roman
что они ещё придумают?
+2
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Dym86
Ну в лес Вегасе нищеброды, не было денег на резервных маршалов
+1
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Birdman
Ну на одну майку должно хватить
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