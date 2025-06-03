СКА уволил Ротенберга и назначил Ларионова, Андреева победила Касаткину, Сафонов закрыл долг по алиментам в 66 млн рублей, УНИКС с бронзой и другие новости

1. Роман Ротенберг отправлен в отставку с поста главного тренера СКА, такое решение принял новый совет директоров (вот эти люди ). Клуб из Санкт-Петербурга возглавил двукратный олимпийский чемпион и экс-тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Роман Борисович продолжит работу в Фонбет Чемпионате КХЛ и сохранит пост первого вице-президента ФХР. Он может возглавить «Витязь» и даже совмещать должности главного тренера и одного из функционеров.

2. «Урал» может сыграть в Мир РПЛ вместо «Химок» – не менее 5 клубов готовы поддержать екатеринбуржцев, ответный стыковой матч «Пари НН» и «Сочи» вызвал вопросы. Другой инсайд гласит: «Пари НН» останется в Премьер-лиге «с большой долей вероятности» – лига и РФС опасаются апелляций и исков в ином случае.

3. Мирра Андреева победила Дарью Касаткину в четвертом круге «Ролан Гаррос», Киз вышла в четвертьфинал, Александрова, Пегула выбыли. У мужчин Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру, Бублик впервые вышел в 1/4 финала «Большого шлема», Джокович и Зверев также идут дальше.

4. Международная федерация хоккея (ИИХФ) сформировала группы без России на Олимпиаду-2026.

5. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов погасил весь долг по алиментам – 66 млн рублей , но приставы пока не сняли обеспечительные меры.

6. Казанский УНИКС завоевал бронзу Единой лиги ВТБ, победив краснодарский «Локомотив-Кубань» в 4-м матче серии благодаря 46 очкам Найта и Кина на двоих.

7. Трансферы. Кузяев покинет «Гавр» летом. Комличенко пройдет медосмотр в «Локомотиве» на этой неделе, звонки тренера «Спартака» Станковича не повлияют на форварда «Ростова». «Локомотив» принял предложение по Тикнизяну от «Црвены Звезды» – 1,7+0,3 млн евро . «Спартак» хочет продать Медину за 1,5-2 млн евро . Джикия, видимо, перейдет в «Локомотив».

«Челси» подписал Эссугу до 2033 года, «Спортинг» получит 22,27 млн евро за опорника. Сарри вновь возглавил «Лацио». «Байер» отклонил 2-е предложение «Ливерпуля» по Виртцу – 130 млн евро , немцы просят 150 млн. Мбемо решил перейти в «МЮ», несмотря на интерес «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», а «Брентфорд» хочет 50 млн фунтов за вингера. «Интер» начал переговоры с нападающим «МЮ» Хейлундом. «Атлетико» намерен купить Дьокереша за 65-75 млн евро . Модрич интересен «Милану». «Бавария» встречалась с агентами Леау, «Милан» требует 130 млн евро за вингера.

8. Уголовное дело против тренера по фигурному катанию Константина Медовикова, подозреваемого в домогательствах, признано незаконным .

9. Флик из «Барселоны» признан лучшим тренером сезона в Ла Лиге . Он обошел Симеоне, Пеллегрини и Вальверде.

10. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич получил премию «Добряк на вайбе» , учрежденную Спортсом’’ и Медиалигой, – за то, что стал самым возрастным автором гола, а также за поцелуй жены прямо на поле.

Цитаты дня:

Ротенберг об отставке: «Спасибо «Газпрому» и Миллеру . Ваша вера помогла построить лучшую инфраструктуру в мире. Хоккей – моя детская любовь, в СКА мы стремились двигать его вперед»

Александр Тихонов о Госдуме: «Где видно, чтобы Журова, Роднина, Валуев отстаивали интересы народа? Спортсменам не хрен там делать . Фетисов – один из немногих, кто делает предложения»

Мусаев о судействе: «В пользу наших соперников совершили на 4 ошибки больше за последние 5 сезонов. У людей, болеющих против «Краснодара», не получится принизить наше чемпионство »

Дегтярев о допуске россиян к Олимпиаде: «Проблемы в лыжах, биатлоне, хоккее, но и по этим видам идет работа. МОК, НОК Италии – наши союзники »

Ирина Роднина: «У российских пенсионеров бесплатный проезд, многие товары со скидкой, льготы – хоть пенсия и меньше, чем в США. В Америке все платное »

Николай Валуев: «Я против пива на стадионах – это во вред населению . Тогда и рекламу пива на ТВ надо вернуть – это же тоже экономика»

Даня Милохин мечтает стать профи в боксе: «Хочется выступать в MGM Grand . Пиковая точка? Бой с Дэвисом или Гарсией»

Ямаль об игре за «Реал»: «Невозможно. Нет »