Ларионов назначен главным тренером СКА. Клуб уволил Ротенберга

Игорь Ларионов возглавил СКА.

Роман Ротенберг сегодня покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга по решению нового совета директоров клуба.

В минувшем сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

«Новым тренером команды назначен Игорь Николаевич Ларионов.

Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время», – говорится в сообщении СКА .

Игорь Ларионов ранее покинул пост главного тренера «Торпедо ». Клуб вылетел из плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, проиграв 0-4 «Локомотиву» в серии первого раунда.