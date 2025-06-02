Ларионов назначен главным тренером СКА. Клуб уволил Ротенберга
Игорь Ларионов возглавил СКА.
Роман Ротенберг сегодня покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга по решению нового совета директоров клуба.
В минувшем сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.
«Новым тренером команды назначен Игорь Николаевич Ларионов.
Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время», – говорится в сообщении СКА.
Игорь Ларионов ранее покинул пост главного тренера «Торпедо». Клуб вылетел из плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, проиграв 0-4 «Локомотиву» в серии первого раунда.
Что теперь будет с Ротенбергом?29828 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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