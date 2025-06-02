  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» принял предложение по Тикнизяну от «Црвены Звезды» – 1,7+0,3 млн евро. Защитник согласовал контракт по схеме «3+1» (Metaratings)
53

«Локомотив» принял предложение по Тикнизяну от «Црвены Звезды» – 1,7+0,3 млн евро. Защитник согласовал контракт по схеме «3+1» (Metaratings)

Наир Тикнизян близок к переходу в «Црвену Звезду» из «Локомотива».

Москвичи приняли предложение сербского клуба о трансфере защитника сборной Армении – 1,7 млн евро плюс 300 тысяч бонусов за выход в Лигу чемпионов, утверждает Metaratings.

Сам Тикнизян договорился с «Црвеной Звездой» об условиях личного контракта по схеме «3+1».

Наир забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки в 23 матчах Мир РПЛ в завершившемся сезоне. Его подробная статистика – здесь.

«Чувствую себя говном». Тикнизян сорвался: зол, что не играет, и хочет уйти из «Локо»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoЦрвена Звезда
logoНаир Тикнизян
logoвысшая лига Сербия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локо» начал переговоры с Руденко. Форварду «Химок» предлагают контракт на 3 или 4 года («Чемпионат»)
192 июня, 14:17
«Локо» подпишет Джикию лишь в случае ухода одного из центральных защитников. Конкретных переговоров о трансфере нет (Андрей Панков)
52 июня, 13:59
Отец Севикяна о решении «Локо» не выкупать права на хавбека: «У Эдгара контракт с «Ференцварошем». Клуб и тренер рассчитывают на него»
132 июня, 04:19
Главные новости
Суд над Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
1 минуту назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
210 минут назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
720 минут назад
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
942 минуты назад
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
2153 минуты назад
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
27сегодня, 11:20
Мартинеса могут уволить, если Португалия проиграет Германии. Моуринью и Жезуш будут кандидатами на пост тренера в таком случае
18сегодня, 11:07
Команде продаж нужен опытный аккаунт-менеджер, который станет нашим MVP рекламы. Ждем вас в Спортсе’’!
сегодня, 11:00Вакансия
«Динамо» подпишет Кокарева с высокой долей вероятности. Клуб почти договорился с вратарем «Химок» (Sport Baza)
21сегодня, 10:47
Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгу за алименты. Ему должны разрешить выезд из России
51сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
1 минуту назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
12 минуты назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
523 минуты назад
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
627 минут назад
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
435 минут назад
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
137 минут назад
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
451 минуту назадФото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18
Пальцев о футболе: «Мало смотрю, в жизни хватает. «Барсу» с «Интером» смотрел, а какой-нибудь «Брентфорд» – «Лидс» не буду. Надо, наверное, но неинтересно»
8сегодня, 11:17