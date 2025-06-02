«Локомотив» принял предложение по Тикнизяну от «Црвены Звезды» – 1,7+0,3 млн евро. Защитник согласовал контракт по схеме «3+1» (Metaratings)

Наир Тикнизян близок к переходу в «Црвену Звезду» из «Локомотива».

Москвичи приняли предложение сербского клуба о трансфере защитника сборной Армении – 1,7 млн евро плюс 300 тысяч бонусов за выход в Лигу чемпионов, утверждает Metaratings.

Сам Тикнизян договорился с «Црвеной Звездой » об условиях личного контракта по схеме «3+1».

Наир забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки в 23 матчах Мир РПЛ в завершившемся сезоне. Его подробная статистика – здесь .

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