«Локомотив» принял предложение по Тикнизяну от «Црвены Звезды» – 1,7+0,3 млн евро. Защитник согласовал контракт по схеме «3+1» (Metaratings)
Наир Тикнизян близок к переходу в «Црвену Звезду» из «Локомотива».
Москвичи приняли предложение сербского клуба о трансфере защитника сборной Армении – 1,7 млн евро плюс 300 тысяч бонусов за выход в Лигу чемпионов, утверждает Metaratings.
Сам Тикнизян договорился с «Црвеной Звездой» об условиях личного контракта по схеме «3+1».
Наир забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки в 23 матчах Мир РПЛ в завершившемся сезоне. Его подробная статистика – здесь.
«Чувствую себя говном». Тикнизян сорвался: зол, что не играет, и хочет уйти из «Локо»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
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