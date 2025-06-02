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Ротенберг об отставке: «Спасибо «Газпрому» и Миллеру. Ваша вера помогла построить лучшую инфраструктуру в мире. Хоккей – моя детская любовь, в СКА мы стремились двигать его вперед»

Роман Ротенберг высказался после отставки с поста главного тренера СКА.

«Быть главным тренером СКА – огромная ответственность, и я был счастлив стать частью клуба в 2011 году и с 2022 года работать главным тренером. Я пришел в КХЛ в 26 лет, в 30 начал работать в СКА, и в 2015-м, когда мне было 34, мы впервые выиграли Кубок Гагарина, что было мечтой для всего города на протяжении очень долгого времени.

Огромная благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Ваша вера в нас помогла построить лучшую инфраструктуру в мире: от «Хоккейного города» до «СКА-Арены». Без вашей поддержки не было бы ни выдающихся клубных успехов, ни той вертикали «Академия – МХЛ – КХЛ», что подарила стране талантов мирового масштаба и помогла сборной России выигрывать Олимпиаду, чемпионаты мира и Кубки Первого канала.

Игрокам, тренерам, персоналу клуба – спасибо за профессионализм и самоотдачу. Работать с вами было очень интересно. Вы живете хоккеем 24/7, и это чувствуется в каждой тренировке, каждом матче. Особенно горжусь нашими двумя Кубками Гагарина, титулами в КХЛ и МХЛ, золотом чемпионата России. Вместе мы писали историю клуба.

Болельщикам Петербурга – низкий поклон. Ваши аншлаги на «СКА-Арене» и в Ледовом, шум трибун в решающие моменты и чемпионские парады на Дворцовой – доказательство: у нас лучшие фанаты в мире. Помню, как в 2015-м мы во многом за счет вашей энергии мы перевернули полуфинальную серию против ЦСКА, отыгрались с 0-3 и выиграли первый Кубок Гагарина в истории клуба. Те эмоции – на всю жизнь.

Хоккей – моя детская любовь, и в СКА мы не просто боролись за трофеи и выигрывали кубки, а стремились двигать весь хоккей вперед: растить молодых игроков, привлекать зрителей на трибуны, ставить агрессивный и атакующий хоккей, на который приятно смотреть.

Уверен, плоды нашей многолетней работы будут продолжать приносить пользу российскому хоккею и искренне надеюсь, что и в дальнейшем СКА останется в числе лидеров, как было все последние годы», – написал Роман Ротенберг.

Ларионов назначен главным тренером СКА. Клуб уволил Ротенберга

Что теперь будет с Ротенбергом?29823 голоса
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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