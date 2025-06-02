Джикия перейдет в «Локомотив» с высокой долей вероятности («Это футбол, брат!»)

Георгий Джикия может перейти в «Локомотив».

По информации шоу «Это футбол, брат!», защитник с высокой долей вероятности будет выступать за московский клуб в следующем сезоне.

Ранее агент Джикии Владимир Кузьмичев заявил , что футболист ищет новый клуб. Контракт 31-летнего защитника с «Химками» истекает в конце июня.

В минувшем сезоне Джикия провел 17 матчей в Мир РПЛ , не отметившись результативными действиями.