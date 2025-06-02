Джикия перейдет в «Локомотив» с высокой долей вероятности («Это футбол, брат!»)
Георгий Джикия может перейти в «Локомотив».
По информации шоу «Это футбол, брат!», защитник с высокой долей вероятности будет выступать за московский клуб в следующем сезоне.
Ранее агент Джикии Владимир Кузьмичев заявил, что футболист ищет новый клуб. Контракт 31-летнего защитника с «Химками» истекает в конце июня.
В минувшем сезоне Джикия провел 17 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Это футбол, брат!»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости