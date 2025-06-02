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Джикия перейдет в «Локомотив» с высокой долей вероятности («Это футбол, брат!»)

Георгий Джикия может перейти в «Локомотив».

По информации шоу «Это футбол, брат!», защитник с высокой долей вероятности будет выступать за московский клуб в следующем сезоне.

Ранее агент Джикии Владимир Кузьмичев заявил, что футболист ищет новый клуб. Контракт 31-летнего защитника с «Химками» истекает в конце июня.

В минувшем сезоне Джикия провел 17 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Это футбол, брат!»
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Это футбол, брат!
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