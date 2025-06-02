Комличенко пройдет медосмотр в «Локомотиве» на этой неделе. Звонки Станковича не повлияют на переход («СЭ»)

Николай Комличенко завершает переход в «Локомотив».

На этой неделе нападающий «Ростова » пройдет медосмотр перед подписанием контракта с московским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс ».

Отмечается, что переход замедлился из-за неоднократных звонков Комличенко от тренера «Спартака » Деяна Станковича. Тем не менее нападающий с высокой долей вероятности подпишет контракт с «Локомотивом ».