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  • Александр Тихонов о Госдуме: «Где видно, чтобы Журова, Роднина, Валуев отстаивали интересы народа? Спортсменам не хрен там делать. Фетисов – один из немногих, кто делает предложения»
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Александр Тихонов о Госдуме: «Где видно, чтобы Журова, Роднина, Валуев отстаивали интересы народа? Спортсменам не хрен там делать. Фетисов – один из немногих, кто делает предложения»

Александр Тихонов выступил с критикой в адрес бывших спортсменов в Госдуме.

«Мне предлагали стать депутатом. Но я ответил, что не пойду в Госдуму по той причине, что у меня думать есть чем. Сколько там спортсменов сидит – уже отсидели все зады. А где результат? Хоть кто-нибудь из них был на трибуне? А они представлены чуть ли ни во всех комитетах!

Драчев – мошенник. Одна дама-депутат орала, что он порядочный и у нас в комитете по экологии, а он мошенник! Ушел из Госдумы и никто найти не может. Считаю, спортсменам не хрен там делать – пусть займутся своим делом.

В Госдуму надо выбирать достойных людей, которые бы отстаивали интересы народа. Где видно, чтобы Журова, Роднина, Валуев их отстаивали? Где это сказано, написано? Валуев ведет какие-то исторические передачи.

А где закон о допинге, который принят давно в Европе? Мы погрязли в допинге, а законов нет. Мы все время орали, что это политический заказ и все против нас. Никто не против нас – мы сами все.

Я не вижу ни одного критического выступления. Отстаивайте интересы спорта! Ни одного не видел на трибуне. Сколько они лет там? Журова, по-моему, родилась в Госдуме. Я всех вместе депутатов-спортсменов никак оценить не могу. Их нигде не видно, они ничего не пишут, нигде не выступают – абсолютно ноль. Ступак и Мельникова собирались пойти по этому пути – нечего им там делать.

Как я могу относиться к работе Родниной, если я нигде не видел ее статей, критики? Чем ее деятельность отмечена? Антон Шипулин сидит в Госдуме. Создали миф, а он уже не олимпийский чемпион. Шипулин по рейтингу в Екатеринбурге двенадцатый! Уничтожили динамовское стрельбище, которое теперь платное. А где депутат Шипулин?

Никто из спортсменов-депутатов мне не нравится. Видел, что Фетисов предлагал в КХЛ фамилии писать на русском языке. Он один из немногих, которые выступают и делают предложения», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. 

Фетисов о Госдуме: «Комментарии в духе «зачем там спортсмены?» – глупость. Для России спорт является государственной политикой, многое делается для воспитания детей, патриотизма»

Тихонов о Дзюбе в Госдуме: «Это будет издевательство над спортом, над ним вся страна смеялась. Если приходить туда, то надо хоть что-то делать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась»

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уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
Государственная дума
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Политика
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