Бублик впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Александр Бублик на «Ролан Гаррос» впервые вышел в четвертьфинал ТБШ.

Он обыграл пятую ракетку мира Джека Дрэйпера – 5:7, 6:3, 6:2, 6:4. Теперь его баланс против топ-10 стал 12:24.

Ранее Бублик ни разу не проходил на «Ролан Гаррос » дальше второго круга.

Ранее его лучшим результатом на «Больших шлемах» был четвертый круг «Уимблдона »-2023.

В четвертьфинале Бублик поборется с Андреем Рублевым или Янником Синнером .