Бублик впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»
Александр Бублик на «Ролан Гаррос» впервые вышел в четвертьфинал ТБШ.
Он обыграл пятую ракетку мира Джека Дрэйпера – 5:7, 6:3, 6:2, 6:4. Теперь его баланс против топ-10 стал 12:24.
Ранее Бублик ни разу не проходил на «Ролан Гаррос» дальше второго круга.
Ранее его лучшим результатом на «Больших шлемах» был четвертый круг «Уимблдона»-2023.
В четвертьфинале Бублик поборется с Андреем Рублевым или Янником Синнером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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